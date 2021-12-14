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Наименование закупки
Закупка расходных МТР для металлографии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 21:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
(495) 355-95-94
Факс
Адрес электронной почты
potapov@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапов Илья Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка расходных МТР для металлографии
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 07:00 GMT +314.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247533Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка расходных МТР для металлографии
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, 454078,Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Гончаренко, д.88А, офис 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 рабочих дней с момента подписания УПД / ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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