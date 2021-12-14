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    Главная / Торги / Закупка расходных МТР для металлографии

    Закупка расходных МТР для металлографии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247533Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    247533

    Наименование закупки

    Закупка расходных МТР для металлографии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 21:42

    Документация процедуры

    Договор_Типовой_МТР.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    (495) 355-95-94

    Факс

    Адрес электронной почты

    potapov@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Илья Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка расходных МТР для металлографии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 07:00 GMT +314.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247533Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных МТР для металлографии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 454078,Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Гончаренко, д.88А, офис 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 рабочих дней с момента подписания УПД / ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аргон (в баллонах) газообразный марка 5.6 40Л 99.9996% обменная тара: Баллон: 40-150У, углеродистая сталь латунь ТУ 2114-004-72689906-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Спирт этиловый 95% канистра 10Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Маркер Edding E-8750 металлический корпус 2-4ММ белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Пропан технический 50Л наполнение 20КГ ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Жидкость смазочно-охлаждающая концентрат Proma 30000005 для обработки металлов 5КГ канистра"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Смола комплект для заливки Technovit 4000 сухая смола1500Г, отвердитель А 1000МЛ, отвердитель В 500МЛ Heraeus Kulzer"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Маркер промышленный Edding E-8404 пулевидный 0.75ММ черный 45543 Германия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Комплект РТИ Кольца проставочные с пазом Kintek 0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 30, 60, 100ММ под шпонку комплект K4087SP003 - 2ШТ, K4087SP004, K4087SP005, K4087SP010, K4087SP020, K4087SP030, K4087SP040, K4087SP050, K4087SP060, K4087BSP01, K4087BSP02,K4087BSP03, K4087BSP04, K4087BSP05, K4087BSP06, K4087BSP10, K4087BSP30, кольцо Bizon 800001344"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Смазка пластичная алмазный лубрикант Metkon 39-502 1Л на водной основе Турция"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Сукно полировальное самоклеящееся Metkon 300ММ 10ШТ 39-066-300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Сукно полировальное самоклеящееся Metkon 300ММ 10ШТ 39-025-300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на бумажной основе Metkon P60 300ММ 100ШТ 38-050-060F Турция"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на бумажной основе Metkon P120 300ММ 100ШТ 38-050-120F Турция"

    Кол-во: 1.000

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