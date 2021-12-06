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    Главная / Торги / Поставка противопожарного оборудования для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Поставка противопожарного оборудования для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 10:3006.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247508Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    247508

    Наименование закупки

    Поставка противопожарного оборудования для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 12:05

    Документация процедуры

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_МТР_ЭДО_транспорт_включен.docx

    Спецификация_3.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 817-10-19

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    I.Molchan@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчан Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противопожарного оборудования для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 10:30 GMT +306.12.2021 10:3006.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247508Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарного оборудования для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    740 919,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика. Оплата по Договору производится в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку Товара и при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры в случае если контрагент не является СМСП. В случае если контрагент является субъектом МСП - Оплата по Договору производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара, и при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку Товара, и при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (либо УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ведро пожарное конусное 7Л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Головка пожарная соединительная для пожарного оборудования ГП-70х50 ГОСТ53279-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Головка пожарная соединительная для пожарного оборудования ГП-80х50 ГОСТ Р 53279-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10(з) 4А 144В АВСЕ 10КГ 159х660ММ 4М 15С 12.8КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10(з) 4А 144В АВСЕ 10КГ 159х660ММ 4М 15С 12.8КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10(з) 4А 144В АВСЕ 10КГ 159х660ММ 4М 15С 12.8КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10(з) 4А 144В АВСЕ 10КГ 159х660ММ 4М 15С 12.8КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10(з) 4А 144В АВСЕ 10КГ 159х660ММ 4М 15С 12.8КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10(з) 4А 144В АВСЕ 10КГ 159х660ММ 4М 15С 12.8КГ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10(з) 4А 144В АВСЕ 10КГ 159х660ММ 4М 15С 12.8КГ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Огнетушитель порошковый переносной перезаряжаемый ОП-2 (з) 0.7А 21ВСЕ АВСЕ 2КГ 115х115х420ММ 2М 6С"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 12"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35(з) 6А 233В АВСЕ 35КГ 390х400х800ММ 6М 20С 52КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35(з) 6А 233В АВСЕ 35КГ 390х400х800ММ 6М 20С 52КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35(з) 6А 233В АВСЕ 35КГ 390х400х800ММ 6М 20С 52КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 15"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35(з) 6А 233В АВСЕ 35КГ 390х400х800ММ 6М 20С 52КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35(з) 6А 233В АВСЕ 35КГ 390х400х800ММ 6М 20С 52КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35(з) 6А 233В АВСЕ 35КГ 390х400х800ММ 6М 20С 52КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 18"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35(з) 6А 233В АВСЕ 35КГ 390х400х800ММ 6М 20С 52КГ ГОСТ Р 51017-2009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4(з) 3А 70В АВСЕ 4КГ 3М 10С 5.61КГ ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 20"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4(з) 3А 70В АВСЕ 4КГ 3М 10С 5.61КГ ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 21"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з) 2А 70В 5КГ 160х505ММ 3М 7.3КГ 10С АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 ООО Ярпожинвест"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з) 2А 70В 5КГ 160х505ММ 3М 7.3КГ 10С АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 ООО Ярпожинвест"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 23"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з) 2А 70В 5КГ 160х505ММ 3М 7.3КГ 10С АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 ООО Ярпожинвест"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з) 2А 70В 5КГ 160х505ММ 3М 7.3КГ 10С АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 ООО Ярпожинвест"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з) 2А 70В 5КГ 160х505ММ 3М 7.3КГ 10С АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 ООО Ярпожинвест"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з) 2А 70В 5КГ 160х505ММ 3М 7.3КГ 10С АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 ООО Ярпожинвест"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 27"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з) 2А 70В 5КГ 160х505ММ 3М 7.3КГ 10С АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 ООО Ярпожинвест"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з) 2А 70В 5КГ 160х505ММ 3М 7.3КГ 10С АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 ООО Ярпожинвест"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 29"

    "Огнетушитель порошковый закачной ОП-5(з) 2А 70В 5КГ 160х505ММ 3М 7.3КГ 10С АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 ООО Ярпожинвест"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 30"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8(з) 4А 144В АВСЕ 8КГ 159х555ММ 4М 15С 10.3КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8(з) 4А 144В АВСЕ 8КГ 159х555ММ 4М 15С 10.3КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8(з) 4А 144В АВСЕ 8КГ 159х555ММ 4М 15С 10.3КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8(з) 4А 144В АВСЕ 8КГ 159х555ММ 4М 15С 10.3КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-7 01 10Л 7КГ 3М ВСЕ-01 ММ 19.9КГ С"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 35"

    "Подставка под огнетушитель напольная П-20 красная 230х400х230ММ сталь"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 36"

    "Подставка под огнетушитель напольная П-20 красная 230х400х230ММ сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 37"

    "Рукав пожарный латексированный для пожарной техники ПТ 1.6МПа 66ММ 20М с головкой рукавной ГР-70"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 38"

    "Рукав пожарный латексированный для пожарной техники ПТ 1.6МПа 66ММ 20М с головкой рукавной ГР-70"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Рукав пожарный латексированный для пожарной техники ПТ 1.6МПа 66ММ 20М с головкой рукавной ГР-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Рукав пожарный латексированный для пожарной техники ПТ 1.6МПа 77ММ 20М с головкой рукавной ГР-80"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Рукав пожарный "Стандарт" 51ММ МРС с ГР-50 латунь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 42"

    "Ствол пожарный перекрывной РСП-50 50ММ 2.7Л/СЕК 350ММ 0.4-0.6МЕГАПА алюминий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-35 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-35 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 45"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-35 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 46"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-35 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 15.000

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