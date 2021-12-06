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Наименование закупки
Поставка противопожарного оборудования для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 12:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 817-10-19
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
I.Molchan@umtsik.phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчан Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка противопожарного оборудования для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 10:30 GMT +306.12.2021 10:3006.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247508Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противопожарного оборудования для нужд Филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Начальная цена
740 919,38
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Доставка силами поставщика. Оплата по Договору производится в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку Товара и при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры в случае если контрагент не является СМСП. В случае если контрагент является субъектом МСП - Оплата по Договору производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара, и при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку Товара, и при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (либо УПД).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
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