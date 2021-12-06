Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ПОСТАВКА ХОЗЯЙСТВЕНЫХ ТОВАРОВ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САН-ДЕЗ РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГОГ ПИТАНИЯ ФИЛИАЛА "КАЗАНСКОЕ УООП" ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    ПОСТАВКА ХОЗЯЙСТВЕНЫХ ТОВАРОВ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САН-ДЕЗ РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГОГ ПИТАНИЯ ФИЛИАЛА "КАЗАНСКОЕ УООП" ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247010Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    247010

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА ХОЗЯЙСТВЕНЫХ ТОВАРОВ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САН-ДЕЗ РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГОГ ПИТАНИЯ ФИЛИАЛА "КАЗАНСКОЕ УООП" ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 13:29

    Документация процедуры

    Договор_типовой_КИМ__ЭДО_15_11_2021.doc

    Задание_заказчика_декабрь.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 987 236-80-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    secured@kazan.gazfood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайнетдинова Гульназ Рамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ПОСТАВКА ХОЗЯЙСТВЕНЫХ ТОВАРОВ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САН-ДЕЗ РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГОГ ПИТАНИЯ ФИЛИАЛА "КАЗАНСКОЕ УООП" ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 12:00 GMT +306.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247010Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОСТАВКА ХОЗЯЙСТВЕНЫХ ТОВАРОВ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САН-ДЕЗ РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГОГ ПИТАНИЯ ФИЛИАЛА "КАЗАНСКОЕ УООП" ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Начальная цена

    585 972,03

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г.Казань, ул.Тэцевская,293Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло жидкое антибактериальное Sprinter для рук 5000МЛ евро-канистра ТУ 9158-006-09831145-2014 ООО "Дезконтракт" Россия"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 2"

    "Мешки для мусора особо прочные ПНД 30Л 12МКМ 25ШТ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Мешки для мусора Авантпак ПНД 60Л 12МКМ 60х65СМ синие 30ШТ рулон"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Мешки для мусора Удачные 120Л 45МКМ 70x110СМ черные 10ШТ"

    Кол-во: 540.000

    "Позиция 5"

    "Мешки для мусора Paclan Multi-top lux 240Л черные 10ШТ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Салфетки бумажные Радуга 1-слойные 24х24СМ бумага белые 100ШТ Россия"

    Кол-во: 11700.000

    "Позиция 7"

    "Средство для мытья посуды концентрированное жидкость Ника-Супер 5000Г канистра"

    Кол-во: 1434.000

    "Позиция 8"

    "Марля медицинская отрез Лайма 90СМ 36Г/М2 нестерильная"

    Кол-во: 2200.000

    "Позиция 9"

    "Полотно вафельное 40СМ 200Г/М2"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 10"

    "Порошок стиральный Миф автомат 2КГ в ассортименте"

    Кол-во: 150.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 265061
    Поставка хозяйственных товаров в общежитие
    Поставка хозяйственных товаров в общежитие
    265061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    49 911
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Ценовой запрос № 263781
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    263781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    209 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 82321
    Поставка профессиональных препаратов для стирки белья согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка профессиональных препаратов для стирки белья согласно спецификации для ООО "Газпром...
    82321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    244 605
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 83472
    Поставка стирального порошка
    Поставка стирального порошка
    83472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    5 470
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить