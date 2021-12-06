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Наименование закупки
ПОСТАВКА ХОЗЯЙСТВЕНЫХ ТОВАРОВ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САН-ДЕЗ РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГОГ ПИТАНИЯ ФИЛИАЛА "КАЗАНСКОЕ УООП" ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 13:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 987 236-80-32
Факс
Адрес электронной почты
secured@kazan.gazfood.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайнетдинова Гульназ Рамилевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПОСТАВКА ХОЗЯЙСТВЕНЫХ ТОВАРОВ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САН-ДЕЗ РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГОГ ПИТАНИЯ ФИЛИАЛА "КАЗАНСКОЕ УООП" ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 12:00 GMT +306.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 247010Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА ХОЗЯЙСТВЕНЫХ ТОВАРОВ И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САН-ДЕЗ РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГОГ ПИТАНИЯ ФИЛИАЛА "КАЗАНСКОЕ УООП" ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Начальная цена
585 972,03
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г.Казань, ул.Тэцевская,293Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 75.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 540.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 11700.000
Кол-во: 1434.000
Кол-во: 2200.000
Кол-во: 1500.000
Кол-во: 150.000
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