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    Главная / Торги / Поставка моющих растворов АВОТЕКТ АС-200 и TSP-3030

    Поставка моющих растворов АВОТЕКТ АС-200 и TSP-3030

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 14:3006.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 245994Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    245994

    Наименование закупки

    Поставка моющих растворов АВОТЕКТ АС-200 и TSP-3030

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    01.12.2021 13:10

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2021.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00 доб. 32037

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    HAbdulaeva@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абдулаева Хадижат Магомедовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моющих растворов АВОТЕКТ АС-200 и TSP-3030

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2021 14:30 GMT +306.12.2021 14:3006.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 245994Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моющих растворов АВОТЕКТ АС-200 и TSP-3030

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Красное Село, ул. Гвардейская 19-а, МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 рабочих дней со дня подписания ПОКУПАТЕЛЕМ документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора), применяется в случае заключения договора с лицом, относящимся к субъекту малого и среднего предпринимательства. Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 (60) календарных дней после поставки 100%, применяется в случае заключения договора с лицом, которое не относится к субъекту малого и среднего предпринимательства.Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Концентрат моющего раствора Авотект АС-200 еврокуб 1000Л Россия"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 2"

    "Концентрат моющего раствора TSP-3030"

    Кол-во: 0.210

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    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
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