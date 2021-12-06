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Наименование закупки
Поставка моющих растворов АВОТЕКТ АС-200 и TSP-3030
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
01.12.2021 13:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Контактный телефон
+7 812 455-12-00 доб. 32037
Факс
+7 812 455-10-32
Адрес электронной почты
HAbdulaeva@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абдулаева Хадижат Магомедовна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка моющих растворов АВОТЕКТ АС-200 и TSP-3030
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2021 14:30 GMT +306.12.2021 14:3006.12.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 245994Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моющих растворов АВОТЕКТ АС-200 и TSP-3030
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Красное Село, ул. Гвардейская 19-а, МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 рабочих дней со дня подписания ПОКУПАТЕЛЕМ документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора), применяется в случае заключения договора с лицом, относящимся к субъекту малого и среднего предпринимательства. Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 (60) календарных дней после поставки 100%, применяется в случае заключения договора с лицом, которое не относится к субъекту малого и среднего предпринимательства.Транспортные расходы входят в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 0.210
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