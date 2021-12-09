Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка корпоративной профессиональной одежды для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"

    Поставка корпоративной профессиональной одежды для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 237397Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    237397

    Наименование закупки

    Поставка корпоративной профессиональной одежды для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.12.2021 15:23

    Документация процедуры

    Проект_договора.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643

    Почтовый адрес

    190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460

    Контактный телефон

    +7 812 677-09-77 доб. 3209

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.fedorova@gazpromlng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федорова Анастасия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка корпоративной профессиональной одежды для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 237397Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка корпоративной профессиональной одежды для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литер АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоставлены в условиях Проекта договорва

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643

    190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Куртка неутепленная мужская SMA 02-35-01 ткань Tomboy черный/синий размер 50 рост 182 без капюшона с вставками из эластичного материала Elasti, воротник стойка ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Куртка неутепленная мужская SMA 02-35-01 ткань Tomboy черный/синий размер 54 рост 176 без капюшона с вставками из эластичного материала Elasti, воротник стойка ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Куртка неутепленная мужская VIP 02-56-01 ткань soft shell (плащевка/ мембрана/ флис) черный/синий размер 60 рост 188 без капюшона с кокеткой, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Куртка неутепленная мужская VIP 02-56-01 ткань soft shell (плащевка/ мембрана/ флис) черный/синий размер 66 рост 188 без капюшона с кокеткой, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Куртка неутепленная мужская VIP 02-56-01 ткань soft shell (плащевка/ мембрана/ флис) черный/синий размер 52 рост 182 без капюшона с кокеткой, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Куртка неутепленная мужская VIP 02-56-01 ткань soft shell (плащевка/ мембрана/ флис) черный/синий размер 50 рост 182 без капюшона с кокеткой, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Куртка неутепленная мужская VIP 02-56-01 ткань soft shell (плащевка/ мембрана/ флис) черный/синий размер 54 рост 176 без капюшона с кокеткой, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Куртка утепленная мужская VIP 02-55-01 ткань шерстяная Merino Shoeller, утеплитель Микро 100 черный/синий размер 60 рост 188 без капюшона застежка на кнопки, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Куртка утепленная мужская VIP 02-55-01 ткань шерстяная Merino Shoeller, утеплитель Микро 100 черный/синий размер 54 рост 176 без капюшона застежка на кнопки, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Куртка утепленная мужская VIP 02-55-01 ткань шерстяная Merino Shoeller, утеплитель Микро 100 черный/синий размер 50 рост 182 без капюшона застежка на кнопки, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Куртка утепленная мужская VIP 02-55-01 ткань шерстяная Merino Shoeller, утеплитель Микро 100 черный/синий размер 52 рост 182 без капюшона застежка на кнопки, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Куртка утепленная мужская VIP 01-56-01 ткань Omnistar черный/синий размер 60 рост 188 капюшон съемный с меховой опушкой притачная подкладка с утеплением CLO 100 ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Куртка утепленная мужская VIP 01-56-01 ткань Omnistar черный/синий размер 54 рост 176 капюшон съемный с меховой опушкой притачная подкладка с утеплением CLO 100 ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Куртка утепленная мужская VIP 01-56-01 ткань Omnistar черный/синий размер 66 рост 188 капюшон съемный с меховой опушкой притачная подкладка с утеплением CLO 100 ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Куртка утепленная мужская VIP 01-56-01 ткань Omnistar черный/синий размер 50 рост 182 капюшон съемный с меховой опушкой притачная подкладка с утеплением CLO 100 ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Куртка утепленная мужская VIP 01-56-01 ткань Omnistar черный/синий размер 52 рост 182 капюшон съемный с меховой опушкой притачная подкладка с утеплением CLO 100 ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Варежки утепленные VIP 28-02-01 черный/синий размер 10 ткань плащевая Omnistar/флис ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Шапка ушанка VIP 06-02-05-1 размер 59 ткань шерстяная с мембранная Merino Schoeller синяя ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Шапка ушанка VIP 06-02-05-1 размер 61 ткань шерстяная с мембранная Merino Schoeller синяя ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Шапка ушанка VIP 06-02-05-1 размер 58 ткань шерстяная с мембранная Merino Schoeller синяя ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Шапка ушанка VIP 06-02-05-1 размер 60 ткань шерстяная с мембранная Merino Schoeller синяя ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Сумка дорожная VIP 27-47-02 88х37х42СМ черный/синий ткань баллистик ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Рубашка поло VIP 15-05-01 мужская черный/синий размер 60 рост 188 пике пенье с длинным рукавом полуприлегающего силуэта ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Рубашка поло VIP 15-05-01 мужская черный/синий размер 66 рост 188 пике пенье с длинным рукавом полуприлегающего силуэта ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Рубашка поло VIP 15-05-01 мужская черный/синий размер 52 рост 182 пике пенье с длинным рукавом полуприлегающего силуэта ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Рубашка поло VIP 15-05-01 мужская черный/синий размер 50 рост 182 пике пенье с длинным рукавом полуприлегающего силуэта ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Рубашка поло VIP 15-05-01 мужская черный/синий размер 54 рост 176 пике пенье с длинным рукавом полуприлегающего силуэта ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Брюки мужские неутепленные SMA 05-12-05 размер 60 рост 188 ткань Томбой черный/синий с кокеткой ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Брюки мужские неутепленные SMA 05-12-05 размер 68 рост 188 ткань Томбой черный/синий с кокеткой ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Брюки мужские неутепленные SMA 05-12-05 размер 50 рост 182 ткань Томбой черный/синий с кокеткой ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Брюки мужские неутепленные SMA 05-12-05 размер 52 рост 182 ткань Томбой черный/синий с кокеткой ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Брюки мужские неутепленные SMA 05-12-05 размер 52 рост 176 ткань Томбой черный/синий с кокеткой ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Брюки мужские неутепленные VIP 05-56-01 размер 68 рост 188 ткань плащевая/Soft shell черный/синий с прорезными карманами в рамку ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Брюки мужские неутепленные VIP 05-56-01 размер 60 рост 188 ткань плащевая/Soft shell черный/синий с прорезными карманами в рамку ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Брюки мужские неутепленные VIP 05-56-01 размер 50 рост 182 ткань плащевая/Soft shell черный/синий с прорезными карманами в рамку ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Брюки мужские неутепленные VIP 05-56-01 размер 52 рост 176 ткань плащевая/Soft shell черный/синий с прорезными карманами в рамку ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Куртка утепленная мужская SMA 02-35-01 ткань Tomboy черный/синий размер 60 рост 188 без капюшона с вставками из эластичного материала Elasti, воротник стойка ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Куртка утепленная мужская SMA 02-35-01 ткань Tomboy черный/синий размер 66 рост 188 без капюшона с вставками из эластичного материала Elasti, воротник стойка ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Куртка утепленная мужская SMA 02-35-01 ткань Tomboy черный/синий размер 52 рост 182 без капюшона с вставками из эластичного материала Elasti, воротник стойка ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Шапка ушанка VIP 06-02-05-1 размер 57 ткань шерстяная с мембранная Merino Schoeller синяя ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Куртка утепленная мужская VIP 02-55-01 ткань шерстяная Merino Shoeller, утеплитель Микро 100 черный/синий размер 66 рост 188 без капюшона застежка на кнопки, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Брюки мужские неутепленные VIP 05-56-01 размер 52 рост 182 ткань плащевая/Soft shell черный/синий с прорезными карманами в рамку ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 265019
    Поставка специальной одежды в г. Великий Новгород
    Поставка специальной одежды в г. Великий Новгород
    265019
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 263688
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис».
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО...
    263688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 88788
    Костюмы с логотипом
    Костюмы с логотипом
    88788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.03.2019 05:30(GMT+03:00)
    394 491
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Ценовой запрос № 79321
    мягкий инвентарь
    мягкий инвентарь
    79321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    25 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 79686
    Поставка костюмов
    Поставка костюмов
    79686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    241 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80092
    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    383 935
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 81938
    Поставка костюмов для сварщиков ОАО "Томскгазпром"
    Поставка костюмов для сварщиков ОАО "Томскгазпром"
    81938
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 20:00(GMT+03:00)
    199 870
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 85383
    Спецодежда
    Спецодежда
    85383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    82 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить