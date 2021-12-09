Поставка корпоративной профессиональной одежды для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"

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Цена не указана

Поставка корпоративной профессиональной одежды для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"

Цена договора и требования к обеспечению

Предоставлены в условиях Проекта договорва

Условия оплаты и доставки

Санкт-Петербург Город, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литер А Рассчитать логистику >

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190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460

194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643

ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Куртка неутепленная мужская SMA 02-35-01 ткань Tomboy черный/синий размер 50 рост 182 без капюшона с вставками из эластичного материала Elasti, воротник стойка ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Куртка неутепленная мужская SMA 02-35-01 ткань Tomboy черный/синий размер 54 рост 176 без капюшона с вставками из эластичного материала Elasti, воротник стойка ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Куртка неутепленная мужская VIP 02-56-01 ткань soft shell (плащевка/ мембрана/ флис) черный/синий размер 60 рост 188 без капюшона с кокеткой, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Куртка неутепленная мужская VIP 02-56-01 ткань soft shell (плащевка/ мембрана/ флис) черный/синий размер 66 рост 188 без капюшона с кокеткой, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Куртка неутепленная мужская VIP 02-56-01 ткань soft shell (плащевка/ мембрана/ флис) черный/синий размер 52 рост 182 без капюшона с кокеткой, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Куртка неутепленная мужская VIP 02-56-01 ткань soft shell (плащевка/ мембрана/ флис) черный/синий размер 50 рост 182 без капюшона с кокеткой, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Куртка неутепленная мужская VIP 02-56-01 ткань soft shell (плащевка/ мембрана/ флис) черный/синий размер 54 рост 176 без капюшона с кокеткой, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Куртка утепленная мужская VIP 02-55-01 ткань шерстяная Merino Shoeller, утеплитель Микро 100 черный/синий размер 60 рост 188 без капюшона застежка на кнопки, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Куртка утепленная мужская VIP 02-55-01 ткань шерстяная Merino Shoeller, утеплитель Микро 100 черный/синий размер 54 рост 176 без капюшона застежка на кнопки, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Куртка утепленная мужская VIP 02-55-01 ткань шерстяная Merino Shoeller, утеплитель Микро 100 черный/синий размер 50 рост 182 без капюшона застежка на кнопки, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Куртка утепленная мужская VIP 02-55-01 ткань шерстяная Merino Shoeller, утеплитель Микро 100 черный/синий размер 52 рост 182 без капюшона застежка на кнопки, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Куртка утепленная мужская VIP 01-56-01 ткань Omnistar черный/синий размер 60 рост 188 капюшон съемный с меховой опушкой притачная подкладка с утеплением CLO 100 ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Куртка утепленная мужская VIP 01-56-01 ткань Omnistar черный/синий размер 54 рост 176 капюшон съемный с меховой опушкой притачная подкладка с утеплением CLO 100 ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Куртка утепленная мужская VIP 01-56-01 ткань Omnistar черный/синий размер 66 рост 188 капюшон съемный с меховой опушкой притачная подкладка с утеплением CLO 100 ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "Куртка утепленная мужская VIP 01-56-01 ткань Omnistar черный/синий размер 50 рост 182 капюшон съемный с меховой опушкой притачная подкладка с утеплением CLO 100 ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 16" "Куртка утепленная мужская VIP 01-56-01 ткань Omnistar черный/синий размер 52 рост 182 капюшон съемный с меховой опушкой притачная подкладка с утеплением CLO 100 ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "Варежки утепленные VIP 28-02-01 черный/синий размер 10 ткань плащевая Omnistar/флис ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ"" Кол-во: 5.000

"Позиция 18" "Шапка ушанка VIP 06-02-05-1 размер 59 ткань шерстяная с мембранная Merino Schoeller синяя ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ"" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Шапка ушанка VIP 06-02-05-1 размер 61 ткань шерстяная с мембранная Merino Schoeller синяя ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ"" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "Шапка ушанка VIP 06-02-05-1 размер 58 ткань шерстяная с мембранная Merino Schoeller синяя ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ"" Кол-во: 1.000

"Позиция 21" "Шапка ушанка VIP 06-02-05-1 размер 60 ткань шерстяная с мембранная Merino Schoeller синяя ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ"" Кол-во: 1.000

"Позиция 22" "Сумка дорожная VIP 27-47-02 88х37х42СМ черный/синий ткань баллистик ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ"" Кол-во: 5.000

"Позиция 23" "Рубашка поло VIP 15-05-01 мужская черный/синий размер 60 рост 188 пике пенье с длинным рукавом полуприлегающего силуэта ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 24" "Рубашка поло VIP 15-05-01 мужская черный/синий размер 66 рост 188 пике пенье с длинным рукавом полуприлегающего силуэта ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 25" "Рубашка поло VIP 15-05-01 мужская черный/синий размер 52 рост 182 пике пенье с длинным рукавом полуприлегающего силуэта ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 26" "Рубашка поло VIP 15-05-01 мужская черный/синий размер 50 рост 182 пике пенье с длинным рукавом полуприлегающего силуэта ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 27" "Рубашка поло VIP 15-05-01 мужская черный/синий размер 54 рост 176 пике пенье с длинным рукавом полуприлегающего силуэта ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 28" "Брюки мужские неутепленные SMA 05-12-05 размер 60 рост 188 ткань Томбой черный/синий с кокеткой ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 29" "Брюки мужские неутепленные SMA 05-12-05 размер 68 рост 188 ткань Томбой черный/синий с кокеткой ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 30" "Брюки мужские неутепленные SMA 05-12-05 размер 50 рост 182 ткань Томбой черный/синий с кокеткой ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 31" "Брюки мужские неутепленные SMA 05-12-05 размер 52 рост 182 ткань Томбой черный/синий с кокеткой ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 32" "Брюки мужские неутепленные SMA 05-12-05 размер 52 рост 176 ткань Томбой черный/синий с кокеткой ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 33" "Брюки мужские неутепленные VIP 05-56-01 размер 68 рост 188 ткань плащевая/Soft shell черный/синий с прорезными карманами в рамку ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 34" "Брюки мужские неутепленные VIP 05-56-01 размер 60 рост 188 ткань плащевая/Soft shell черный/синий с прорезными карманами в рамку ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 35" "Брюки мужские неутепленные VIP 05-56-01 размер 50 рост 182 ткань плащевая/Soft shell черный/синий с прорезными карманами в рамку ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 36" "Брюки мужские неутепленные VIP 05-56-01 размер 52 рост 176 ткань плащевая/Soft shell черный/синий с прорезными карманами в рамку ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 37" "Куртка утепленная мужская SMA 02-35-01 ткань Tomboy черный/синий размер 60 рост 188 без капюшона с вставками из эластичного материала Elasti, воротник стойка ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 38" "Куртка утепленная мужская SMA 02-35-01 ткань Tomboy черный/синий размер 66 рост 188 без капюшона с вставками из эластичного материала Elasti, воротник стойка ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 39" "Куртка утепленная мужская SMA 02-35-01 ткань Tomboy черный/синий размер 52 рост 182 без капюшона с вставками из эластичного материала Elasti, воротник стойка ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 40" "Шапка ушанка VIP 06-02-05-1 размер 57 ткань шерстяная с мембранная Merino Schoeller синяя ТР ТС 017/2011 АО "ХЕКЛЯ"" Кол-во: 1.000

"Позиция 41" "Куртка утепленная мужская VIP 02-55-01 ткань шерстяная Merino Shoeller, утеплитель Микро 100 черный/синий размер 66 рост 188 без капюшона застежка на кнопки, воротник отложной ТР ТС 019/2011 АО "ХЕКЛЯ" Россия" Кол-во: 1.000