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Наименование закупки
Поставка корпоративной профессиональной одежды для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.12.2021 15:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
Почтовый адрес
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
Контактный телефон
+7 812 677-09-77 доб. 3209
Факс
Адрес электронной почты
a.fedorova@gazpromlng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Анастасия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка корпоративной профессиональной одежды для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 237397Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка корпоративной профессиональной одежды для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литер АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоставлены в условиях Проекта договорва
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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