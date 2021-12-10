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Наименование закупки
Поставка увлажнителя воздуха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 10:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045
Контактный телефон
+7 812 319-64-96
Факс
Адрес электронной почты
vorotilovalv@mobcs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воротилова Лия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка увлажнителя воздуха
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 236867Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка увлажнителя воздуха
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 196158 город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер ДРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром МКС»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045
Кол-во: 1.000
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