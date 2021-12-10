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    Главная / Торги / Поставка увлажнителя воздуха

    Поставка увлажнителя воздуха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 236867Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    236867

    Наименование закупки

    Поставка увлажнителя воздуха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 10:19

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки__без_банк.сопр._.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром мобильные компрессорные станции»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Контактный телефон

    +7 812 319-64-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    vorotilovalv@mobcs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воротилова Лия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка увлажнителя воздуха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 236867Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка увлажнителя воздуха

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196158 город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, литер ДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром МКС»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром МКС»

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп. 4, лит. Д, офис D8045

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Увлажнитель воздуха Dyson PH01 20М2 45ВТ 58.0-61.5ДБ электронное 5Л 15.5х22х92.3СМ 8290Г"

    Кол-во: 1.000

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