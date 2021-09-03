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    Главная / Торги / Поставка сварочного оборудования

    Поставка сварочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223950Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223950

    Наименование закупки

    Поставка сварочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 09:18

    Документация процедуры

    на_поставку_сварочного_оборудования.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    l.lipatova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сварочного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 09:00 GMT +303.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223950Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочного оборудования

    Начальная цена

    129 166,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 443017 Самарская область, г. Самара, ул. Ракитная, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горелка Trafimet 0.8-1.6ММ/ 5М 340А для полуавт. Mig ERGOPLUS 36 IP 3X 6.3КГ МА7496 Италия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Аппарат сварочный инверторный Форсаж 500 0.8-1.6ММ 380В 25.9КГ 60-500А IP22 430х225х435ММ АО "ГРПЗ" ВИАМ.683151025"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Устройство подачи сварочной проволоки ФОРСАЖ-МП5 0.4-13.3М/МИН 0.8-2.0ММ 460х180х260ММ 9КГ ВИАМ.683189.005 ВИАМ.683189.001ТУ АО "ГРПЗ" Россия"

    Кол-во: 1.000

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