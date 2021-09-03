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    Главная / Торги / Поставка изолирующих монолитных муфт

    Поставка изолирующих монолитных муфт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223941Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223941

    Наименование закупки

    Поставка изолирующих монолитных муфт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 09:11

    Документация процедуры

    на_поставку_изолирующих_монолитных_муфт.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    l.lipatova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изолирующих монолитных муфт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 09:00 GMT +303.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223941Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изолирующих монолитных муфт

    Начальная цена

    245 160,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-108-9.8-ХЛ природный газ 09Г2С(К48) СпецПротект 007/109 в комплекте с искроразрядником ГСР100Ex ОЛ 1818.001.П.0/0.1264-ИОС2.1.ОЛЗ ТУ 3647-006-93719333-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-108-1.6-ХЛ природный газ 09Г2С(К48) СпецПротект 007/109 в комплекте с искроразрядником ГСР100Ex ОЛ 1818.001.П.0/0.1264-ИОС2.1.ОЛ4 ТУ 3647-006-93719333-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-57-9.8-ХЛ природный газ 09Г2С9(К48) СпецПротект 007/109 в комплекте с искроразрядником ГСР100Ex ОЛ 1818.001.П.0/0.1264-ИОС2.1.ОЛ5 ТУ 3647-006-93719333-2009"

    Кол-во: 1.000

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