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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и оборудования для лабораторий

    Поставка расходных материалов и оборудования для лабораторий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223937Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223937

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и оборудования для лабораторий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 08:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S_Temnikova@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Темникова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов и оборудования для лабораторий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 09:30 GMT +303.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223937Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов и оборудования для лабораторий

    Начальная цена

    1 094 974,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней с момента поствки Продукции на склад Покупателя, по адресу: г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод монтажный МГТФЭ 1х0.75 медь"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Насос пневмогидравлический высокого давления Haskel M-110 93.4МЕГАПА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Тросик возвратной пружины Аметек 4-QXAX1-030 к насосу QX-6000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Болт М5х40.56.А2 DIN 933 полная резьба"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Болт М6х70.8.8.ОЦ DIN 933 полная резьба"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Болт М10х20.8.8.ОЦ DIN 933 полная резьба"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Болт М10х80.8.8.ОЦ DIN 933 полная резьба"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Шайба плоская М4 сталь.оцинкованная-140 HV DIN 125"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 9"

    "Шайба плоская М5 сталь.оцинкованная-140 HV DIN 125"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 10"

    "Шайба 6 DIN 125"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 11"

    "Шайба плоская 10 DIN 125"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Шайба плоская 12 DIN 125"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Сверло по металлу Heller 1.5ММ 18/40ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Сверло по металлу Heller 10.0ММ 87/133ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Сверло по металлу Heller 10.5ММ 87/133ММ НSS-G Super DIN 338 RN 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Сверло по металлу Heller 12.0ММ 101/151ММ НSS-G Super DIN 338 RN 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Сверло по металлу Heller 13.0ММ 101/151ММ НSS-G Super DIN 338 RN 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Сверло по металлу Heller 2.5ММ 30/57ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Сверло по металлу Heller 3.0ММ 33/61ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Сверло по металлу Heller 4.0ММ 43/75ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Сверло по металлу Heller 5.0ММ 52/86ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Сверло по металлу Heller 5.5ММ 57/93ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Сверло по металлу Heller 1.2ММ 16/38ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Сверло по металлу Heller 4.2ММ 43/75ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Сверло по металлу Heller 3.2ММ 36/65ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Сверло по металлу Heller 9.7ММ 87/133ММ НSS-G Super DIN 338 RN 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Метчик К1/8" для конической дюймовой резьбы"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Метчик Р6М5 К3/8" для конической дюймовой резьбы"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Плашка UNF 3/8" 24 ниток/дюйм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Плашка для нарезания дюймовой конической резьбы К 1/8"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Преобразователь давления измерительный APLISENS APR-2000 ALW/41.3МПа/0…200кПа/С/2/RU 41.3МПА/0...200КПА с присоединением типа C Ga/GbExiaIICT4/T5X, Ga/GbExia/dIICT5/T6 X с поверкой без ввертки дренажных пробок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Преобразователь давления измерительный APLISENS APR-2000 ALW/41.3МПа/ 0…1.6МПа/С/2/RU 41.3МПА/0...1.6МПа с присоединением типа C Ga/GbExiaIICT4/T5X, Ga/GbExia/dIICT5/T6 X с поверкой без ввертки дренажных пробок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…20МПА/PD/M/RU 0...20МПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…5МПА/PD/M 0...5МПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Преобразователь давления измерительный APLISENS РС-28/0…700кПА/PD/M 0...700КПА М20х1.5 Ga/GbExia IICT4/T5/T6 X IP66 с поверкой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 36"

    "Шайба плоская 8 DIN 125"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 37"

    "Болт М8х60 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 100.000

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