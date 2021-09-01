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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка оборудования, знп 2835
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
31.08.2021 08:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-40-44
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
ovchinnikova-oo@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овчинникова Ольга Олеговна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования, знп 2835
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 13:30 GMT +301.09.2021 13:3001.09.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223936Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования, знп 2835
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 45 к.д после поставки, для МСП 15 р.д, оплата по счету 7 к. д. после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 5.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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