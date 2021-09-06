Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу). Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 2 календарных дней в период действия настоящего договора. Срок действия договора: с момента подписания по 30.12.2021 г.