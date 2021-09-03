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    Главная / Торги / Поставка МТР для УС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Поставка МТР для УС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223929Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223929

    Наименование закупки

    Поставка МТР для УС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 08:26

    Документация процедуры

    Контактная_информация_Белоглазов_АВ.xlsx

    Договор_шаблон.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-06-88

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    antropov.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антропов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для УС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 09:00 GMT +303.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223929Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для УС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем УПД или товарных накладных (форма ТОРГ-12) при условии предоставления оригиналов счетов-фактур. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.С целью подтверждения страны происхождения товара, обязательным является требование при участии в закупке приложение в составе документации сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара, либо в случае отсутствия сертификации на заявляемый товар, письмо потенциального поставщика с указанием производителя и страну происхождения

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор для ноутбука HP ProBook 5330m Sino Power QK648AA Li-Ion 14.8В 2.8А.Ч 635146-001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор для радиотелефонов Robiton DECT-T207-3XAAA Ni-MH 3.6В 0.6А.Ч 0.04КГ ГОСТ Р МЭК 61436-2004"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор для радиотелефонов Robiton DECT-T207-3XAAA Ni-MH 3.6В 0.6А.Ч 0.04КГ ГОСТ Р МЭК 61436-2004"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Устройство зарядное кислотный гелевый импульсный Кулон 820 для зарядки гелевых, щелочных, WET, AGM, GEL аккумуляторов 200АЧ 190ВТ 6-12В 15А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор для ноутбука Lenovo G550 Li-Ion 11.1В 5200А.Ч ГОСТ Р МЭК 61960-2007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Розетка скрытой проводки РПВ-2"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор для ноутбука Lenovo G550 Li-Ion 11.1В 5200А.Ч ГОСТ Р МЭК 61960-2007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Источник бесперебойного питания линейный Волна ББП-3/20 187-242В 10.5-13.5В 20А для стационарных радиостанций Бастион"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Источник бесперебойного питания линейный Волна ББП-3/20 187-242В 10.5-13.5В 20А для стационарных радиостанций Бастион"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Блок розеток Soliton S-8 для 19" стоек и шкафов 8 розеток S-8 Shuko 16А 220В ГОСТ Р51322.1"

    Кол-во: 10.000

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