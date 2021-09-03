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    Главная / Торги / Поставка устьевых манометров-термометров

    Поставка устьевых манометров-термометров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223928Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223928

    Наименование закупки

    Поставка устьевых манометров-термометров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 08:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-90-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    V_Krupin@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крупин Виктор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка устьевых манометров-термометров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 14:00 GMT +303.09.2021 14:0003.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223928Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устьевых манометров-термометров

    Начальная цена

    923 838,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717,область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый №5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 40 (сорок) календарных дней с даты подписания дого

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манометр термометр устьевой УМТ-02 0-10МПа ТУ 4212-007-20690774-2016"

    Кол-во: 6.000

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