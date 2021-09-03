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    Главная / Торги / Поставка электроматериалов для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Поставка электроматериалов для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223919Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223919

    Наименование закупки

    Поставка электроматериалов для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 07:35

    Документация процедуры

    Договор_шаблон.docx

    Контактная_информация_Белоглазов_АВ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-06-88

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    antropov.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антропов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроматериалов для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 08:00 GMT +303.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223919Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроматериалов для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем УПД или товарных накладных (форма ТОРГ-12) при условии предоставления оригиналов счетов-фактур. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.С целью подтверждения страны происхождения товара, обязательным является требование при участии в закупке приложение в составе документации сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара, либо в случае отсутствия сертификации на заявляемый товар, письмо потенциального поставщика с указанием производителя и страну происхождения

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь интерфейса Болид С2000-Ethernet RS-232/RS-485 в Ethernet -30...+50ГРАД ЦЕЛЬС 11-28.4В IP20 102х107х39ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Модуль оптический SFP-G-T RJ-45 10/100/1000Base-T 0.1КМ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Программатор Мастер-02 для программирования микросхем USB-COM"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Лампа светодиодная Световод Пермь М-28R 220В (12/85В) 5ВТ 85-240В 3000-4000-5000К одноцокольная E27 116ММ 52ММ красный красный ТУ 3461-060-89539766-2014"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Транзистор КТ819Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Транзистор КТ972А корпус ТО-126"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Транзистор КТ973А корпус ТО-126"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Диод выпрямительный КД226Г 600В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Транзистор КТ818Г"

    Кол-во: 5.000

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