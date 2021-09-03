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    Главная / Торги / Поставка конденсаторов для УС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Поставка конденсаторов для УС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 07:0003.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223913Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223913

    Наименование закупки

    Поставка конденсаторов для УС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 05:59

    Документация процедуры

    Договор_шаблон.docx

    Контактная_информация_Белоглазов_АВ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-06-88

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    antropov.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антропов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка конденсаторов для УС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 07:00 GMT +303.09.2021 07:0003.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223913Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка конденсаторов для УС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем УПД или товарных накладных (форма ТОРГ-12) при условии предоставления оригиналов счетов-фактур. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок. С целью подтверждения страны происхождения товара, обязательным является требование при участии в закупке приложение в составе документации сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара, либо в случае отсутствия сертификации на заявляемый товар, письмо потенциального поставщика с указанием производителя и страну происхождения. МТР должны быть производства РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конденсатор постоянной емкости оксидно-электролитический алюминиевый фольговый К50-35 50В 470МКФ 85ГРАД ЦЕЛЬС для работы в цепях постоянного, пульсирующего токов и в импульсных режимах ОЖО.464.214 ТУ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Конденсатор постоянной емкости оксидно-электролитический алюминиевый фольговый К50-68 25В 2200"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Конденсатор постоянной емкости оксидно-электролитический алюминиевый фольговый К50-68 50В 4700МКФ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Конденсатор К50-63 50В 100МКФ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Конденсатор Jamicon TK 10В 2200МКФ 105ГРАД ЦЕЛЬС 10х21ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Конденсатор Jamicon WL 25В 100МКФ 105ГРАД ЦЕЛЬС 5х15ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Конденсатор Jamicon WL 16В 2200МКФ 105ГРАД ЦЕЛЬС 10х26ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Конденсатор Jamicon TK 16В 1000МКФ 105ГРАД ЦЕЛЬС 10х16ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Конденсатор Jamicon TK 16В 1000МКФ 105ГРАД ЦЕЛЬС 10х16ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Конденсатор постоянной емкости оксидно-электролитический алюминиевый фольговый К50-68 25В 2200"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Конденсатор постоянной емкости оксидно-электролитический алюминиевый фольговый К50-68 50В 4700МКФ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Конденсатор К50-63 50В 100МКФ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Конденсатор К50-68 100В 47МКФ 10х18ММ ГОСТ 27550-99"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Конденсатор К50-63 50В 100МКФ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Конденсатор Jamicon TK 16В 1000МКФ 105ГРАД ЦЕЛЬС 10х16ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Конденсатор постоянной емкости оксидно-электролитический 40В 1000МКФ алюминиевый ГОСТ 27550-87, ГОСТ 27550-87, ГОСТ 27550-87"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Конденсатор Jamicon LS 450В 470МКФ 35Х45ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Конденсатор Jamicon LS 450В 470МКФ 35Х45ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Конденсатор Jamicon TK 25В 47МКФ 105ГРАД ЦЕЛЬС 5х11ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Конденсатор Jamicon TK 25В 100МКФ 105ГРАД ЦЕЛЬС 5х11ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Конденсатор постоянной емкости оксидно-электролитический 40В 1000МКФ алюминиевый ГОСТ 27550-87, ГОСТ 27550-87, ГОСТ 27550-87"

    Кол-во: 5.000

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