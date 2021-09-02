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Наименование закупки
ЗНП 3168 Закупка новых грузозахватных приспособлений для Камаза - манипулятора гос. № О592АО123.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 19:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 918 153-80-44
Факс
Адрес электронной почты
Svetlana.Babkina@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабкина Светлана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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ЗНП 3168 Закупка новых грузозахватных приспособлений для Камаза - манипулятора гос. № О592АО123.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 16:30 GMT +302.09.2021 16:3002.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223907Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗНП 3168 Закупка новых грузозахватных приспособлений для Камаза - манипулятора гос. № О592АО123.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Дальняя 2/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по счету, без договора, в течении 7 дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в стоимость позиции, работа в ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 4.000
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