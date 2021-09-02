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    Главная / Торги / ЗНП 3168 Закупка новых грузозахватных приспособлений для Камаза - манипулятора гос. № О592АО123.

    ЗНП 3168 Закупка новых грузозахватных приспособлений для Камаза - манипулятора гос. № О592АО123.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 16:3002.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223907Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223907

    Наименование закупки

    ЗНП 3168 Закупка новых грузозахватных приспособлений для Камаза - манипулятора гос. № О592АО123.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 19:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 918 153-80-44

    Факс

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Babkina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабкина Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗНП 3168 Закупка новых грузозахватных приспособлений для Камаза - манипулятора гос. № О592АО123.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 16:30 GMT +302.09.2021 16:3002.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223907Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗНП 3168 Закупка новых грузозахватных приспособлений для Камаза - манипулятора гос. № О592АО123.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Дальняя 2/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по счету, без договора, в течении 7 дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в стоимость позиции, работа в ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп ременной петлевой, текстильный СТП-3/7000 7м 3т 400мм"

    Кол-во: 4.000

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