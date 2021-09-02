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    Главная / Торги / Поставка спортивной экипировки для сборной команды ООО "Газпром трансгаз Сургут" по хоккею, сборной команды Совета ученых и специалистов

    Поставка спортивной экипировки для сборной команды ООО "Газпром трансгаз Сургут" по хоккею, сборной команды Совета ученых и специалистов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 00:0002.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223902Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223902

    Наименование закупки

    Поставка спортивной экипировки для сборной команды ООО "Газпром трансгаз Сургут" по хоккею, сборной команды Совета ученых и специалистов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 19:46

    Документация процедуры

    Приложение__Договор__2_.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    3462 95-54-47

    Факс

    Адрес электронной почты

    MakeevPS@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макеев Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спортивной экипировки для сборной команды ООО "Газпром трансгаз Сургут" по хоккею, сборной команды Совета ученых и специалистов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 00:00 GMT +302.09.2021 00:0002.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223902Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивной экипировки для сборной команды ООО "Газпром трансгаз Сургут" по хоккею, сборной команды Совета ученых и специалистов

    Начальная цена

    827 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ 3/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем(Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД). Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортных расходов до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свитер свитшот унисекс ярко-синий полиэстер 20%, хлопок 80% плотность 280Г/М2 WU01K453"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Майка тренировочная хоккейная из готовой ткани ХМТ-1401 SR"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Гетры гамаши простые сублимационные FAN трикотаж ложная сетка ГХ-SR"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Свитер классический мужской сублимация, без вставок хоккейный белый ХМИ-443 SR"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Рюкзак спортивный Errea Thor Zaino полиэстер синий 25х25х47СМ EA3D0Z00090"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 6"

    "Куртка пуховик мужская Mikasa черный 100% полиэстер, пух- перо (70%-30%) МТ920 0049"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Носки унисекс Errea SKIP AD SOCKS 80% хлопок, 16% нейлон, 4% эластан белый A422000028"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 8"

    "Брюки спортивные мужские Errea Clayton темно-синий 100% полиэстер FP820Z00090"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 9"

    "Толстовка Errea Donovan синий полиэстер 100% мужская FGOWOZ06640"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 10"

    "Куртка пуховик женская Mikasa черный 100% полиэстер, пух- перо (70%-30%) МТ920 0049"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 11"

    "Топ Errea Dafne FD синий 82% полиэстер, 18% эластан EM1W0S01500"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 12"

    "Гольфы женские Errea белый 80% хлопок, 20% полиамид, 5% эластан Active A432000028"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 13"

    "Брюки спортивные женские Errea Valery темно-синий 100% полиэстер FP830Z00090"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 14"

    "Толстовка Errea Diana полиэстер 100% женская FGOVOZ05210"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 15"

    "Футболка тренировочная мужская Errea Coven серый х/б с коротким рукавом EM000C31540"

    Кол-во: 28.000

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