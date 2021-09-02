www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка спортивной экипировки для сборной команды ООО "Газпром трансгаз Сургут" по хоккею, сборной команды Совета ученых и специалистов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 19:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
3462 95-54-47
Факс
Адрес электронной почты
MakeevPS@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макеев Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спортивной экипировки для сборной команды ООО "Газпром трансгаз Сургут" по хоккею, сборной команды Совета ученых и специалистов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 00:00 GMT +302.09.2021 00:0002.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223902Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спортивной экипировки для сборной команды ООО "Газпром трансгаз Сургут" по хоккею, сборной команды Совета ученых и специалистов
Начальная цена
827 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем(Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД). Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и транспортных расходов до склада Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 40.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 28.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.