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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд филиала "Осиповичское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Поставка строительных материалов для нужд филиала "Осиповичское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 23:0015.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223884Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223884

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд филиала "Осиповичское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 17:50

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭТП_ГПБ_5.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219111 доб. 1

    Факс

    +375 17 285633 доб. 2

    Адрес электронной почты

    gazcomplect@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Максименко Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Районы Архангельской области/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для нужд филиала "Осиповичское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.09.2021 23:00 GMT +315.09.2021 23:0015.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223884Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд филиала "Осиповичское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Начальная цена

    596 069,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Районы Архангельской области/, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметик прокладок ALTECO черный 85Г высокотемпературный силиконовый 87408C00"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Проволока пломбировочная 0.65ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 710.000

    "Позиция 3"

    "Болт анкерный с гайкой 8х40"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 4"

    "Розетка телефонная внешняя HL SB-1-6P4C-C2-WH 1 пост RJ-12 (6P4C) белая 15846"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 16Н 775ММх30М KK19XW16H"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Лопата совковая металлическая ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Проволока вязальная оцинкованная 1.6ММ ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Метла пластиковая с деревянной ручкой, износостойкая, морозоустойчивая"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 9"

    "Набивка сальниковая АП-31 12х12ММ бухта ГОСТ 5152-84"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Разъем кабельный N-111F (NGD) обжимной"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Лопата уборочная снеговая Сибртех пластиковая деревянный черенок 360х400ММ 61566"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 12"

    "Черенок для лопат березовый 1 сорт 40ММ 1200-1250ММ"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 13"

    "Лопата штыковая без черенка ЛКО-4 крашеная черная 210х285х1.6ММ ГОСТ 19596-87 Борский ТЗ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Лопата совковая без черенка ЛСП-6 крашеная черная 235х275х1.6ММ ГОСТ 19596-87 Борский ТЗ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 15"

    "Проволока стальная нержавеющая 4ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Ерш хозяйственный для туалета Solinne хром 573881"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 17"

    "Бумага наждачная Р150 на тканевой основе"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 18"

    "Пленка защитная ЗМ 6885 для панорамной маски 3М серии 6000 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.294-2015"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 19"

    "Бумага наждачная 230х280 Р 150"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Электрододержатель ESAB Confort 400А ГОСТ 14651-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Пластина маслобензостойкая МБС-С 2ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 22"

    "Фторопласт первичный пластина 500х500х2ММ 1.3КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Капролон (Полиамид) стержень Б-1 110ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 24"

    "Шкурка шлифовальная на тканевой основе 14А С-2Г 25Н М 760ММх30М ТУ 24346-02218"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Ведро сталь оцинкованная 10Л; ДМ³ Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Щетка сметка Ситомо 3-х рядная деревянная ручка ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Замок навесной навесной Зубр Мастер антик серый сталь 75ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 28"

    "Шнур асбестовый ШАОН 10ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 29"

    "Конус сменный для ветроуказателя ВВП-240 бело-красный 2400х600/300ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Проволока сварочная холоднотянутая Св-08Г2С 3.2ММ пруток 5КГ ГОСТ 2246-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Капролон (Полиамид) стержень 100ММ ММ высший сорт ТУ 6-05-988-87"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Ведро пластмассовое 5Л с крышкой ассорти 1546ро"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Трубка кембрик ТВ-40 4ММ ПВХ белая -40...+70ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 19034 ООО "Промрукав""

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 34"

    "Опрыскиватель садовый Sturm GS8216BM КВТ М3/Ч пластмасса 16Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Движок для уборки снега Сибртех с П-образной ручкой алюминий/пластик 1300х600ММ 61592 ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Шкурка шлифовальная на тканевой основе 20Н 800ММ 14А ГОСТ 5009-82"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе 10Н (Р120) 800ММх30М 14А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Шкурка шлифовальная на тканевой основе двухслойная 25-40Н 200ММх20М 13671562"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Пистолет полуоткрытый Matrix для герметика 310МЛ металл 7ММ 0.467КГ с зубчатым штоком 88640"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Рукав высокого давления РВД.10.55.М20х1.5 2SN 33МЕГАПА 10ММ М20х1.5 2М ниппель сфера"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 41"

    "Канифоль сосновая Зубр 0.1КГ банка ЗАО "Зубр ОВК" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Набивка сальниковая Urtex H1300 8ММ безасбестовая Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Разъем кабельный антенный Proconnect F-разъем RG-6 05-4003-4-7"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 44"

    "Лопата штыковая остроконечная без черенка Микс сталь 390х210х50ММ 710543"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 45"

    "Лежак ремонтный металл 6 колес,мягкий поролоновый матрац и поднимающийся подголовник 1016х440х150ММ 567455"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Рукав высокого давления РВД-12 2SN 12ММ М20х1.5 1М фитинг DKL гайка 24 ГОСТ Р 51207-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Грабли витые Сибртех с деревянным черенком 14 зубцов сталь 350ММ 1300ММ Россия ГОСТ 19597-94"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 48"

    "Хомут трубный 20-25ММ 1/2" металлический с резинкой, дюбелем, винтом М8"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 49"

    "Цанга KEMPPI 2.4ММ для TTK 160, TTK 220, TTK 220S 9876868"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Совок для мусора пластмассовый ООО "Компания Комфорт" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 3ММ ГОСТ 21930-76"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 52"

    "Трос сантехнический KWB стальной 8х10000ММ 9560-30"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Капролон (полиамид) стержень ПА-6 40ММ 600ММ высший сорт"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 54"

    "Капролон (Полиамид) стержень 80ММ 400ММ высший сорт ТУ 6-05-988-87"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 55"

    "Корпус цанги U45V64 для сварочных горелок 2.4х50ММ с увеличенной газовой линзой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Корпус цанги DeltaSvar DS-17/18/26 U45V26/701.0207 для сварочных горелок 2-2.4ММ с газовой линзой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Ведро пластмассовое Мультидом 12Л без крышки цветное"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Рукав высокого давления РВД 2SN-12-27.5-3000 12DK М20х1.5 3М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Рукав высокого давления Deston 9.5-30-1500-12 М20х1.5 1.5М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Фиксатор резьбовых соединений анаэробный UNITOR Loctite 243 0.05Л"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 61"

    "Лезвие STANDARD Stayer 18ММ сегментированное 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 62"

    "Ротаметр РМ-02-0.63ГУЗ 6ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Щетка для подметания 120СМ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 64"

    "Ерш хозяйственный в форме шара Лайма для унитаза с подставкой нержавеющая сталь 360х145ММ серебро 601617"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 65"

    "Очиститель спрей ProMega Offise 250СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 66"

    "Очиститель спрей STANGER 250МЛ для чистки экранов, копировальных аппаратов и оверхед-проекторов 49126"

    Кол-во: 12.000

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