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    Главная / Торги / Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223879Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223879

    Наименование закупки

    Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 17:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-76 доб. 33876

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    aylyarov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Айляров Тимур Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223879Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г.Холмск, Лесозаводская 159.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный Товар в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Петля привариваемая KIPH10 крепежная 5Т 20х75х60"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 2"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 4Т 8М"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Петля универсальная KONNOSETTI подъемная для морских контейнеров 50Т сталь окраска 4:1 класс 8 4 подъемных петли (на все углы)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Канат плетеный с сердечником полипропилен 16ММ 100М катушка 2500КГ 18-ми прядный"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 5"

    "Шнур плетеный с сердечником 8ММ катушка 200М 1100КГ 24 полипропилен"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 6"

    "Карабин КНН50 нержавеющая сталь AISI 316 5х50ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Ремень стяжной АВТ-3500 3Т 10.5М 35ММ полиэстер SV3500RST"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Цепь сварная длинозвенная KEPH5KSN5 50М 5ММ 10х36ММ оцинкованная сталь DIN-763 (5685-C)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Вертлюг вилка-петля 13ММ сталь окраска/оцинковка желтая пассивация с шарикоподшипником LEIK13SH"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Крюк самозащелкивающийся с вилочным соединением Ketten VAKH13 8 класс прочности 5.3Т"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Крюк самозащелкивающийся с вилочным соединением Ketten VAKH16 8 класс прочности 8Т"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Строп грузоподъемный строительный цепной двухветвевой 2СЦ 17Т 8М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 2Т 1М"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 3Т 4М"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 2Т 4М"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 3Т 3М"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный петлевой СТП 3Т 2М"

    Кол-во: 30.000

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