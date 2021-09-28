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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка стоек для ЛЭП для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 17:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
+7 495 631-56-67
Факс
Адрес электронной почты
LKuzub@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузуб Леся Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стоек для ЛЭП для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.09.2021 00:00 GMT +328.09.2021 00:0028.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223878Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоек для ЛЭП для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629745, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п.ПравохеттинскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (15 рабочих дней для СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 6.000
Кол-во: 50.000
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