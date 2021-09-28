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    Главная / Торги / Поставка стоек для ЛЭП для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Поставка стоек для ЛЭП для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2021 00:0028.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223878Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223878

    Наименование закупки

    Поставка стоек для ЛЭП для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 17:56

    Документация процедуры

    Перечень_необходимых_документов_для_оформления_договоров__14902092_v1___2___1___2_.docx

    МИ__факт__ТЗР_в_цене__без_реестра__не_ЯЦГД__без_БС__15158141_v1_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-56-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    LKuzub@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузуб Леся Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стоек для ЛЭП для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.09.2021 00:00 GMT +328.09.2021 00:0028.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223878Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоек для ЛЭП для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629745, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п.ПравохеттинскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (15 рабочих дней для СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка опоры вибрированная СВ 95-3 9500х185х171х265х175х165ММ железобетонная для ЛЭП 900КГ ТУ 5863-007-00113557-94"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Стойка опоры вибрированная СВ 110-3.5 11000х165х280х185х175ММ железобетонная для ЛЭП 1125КГ ТУ 5863-007-00113557-94"

    Кол-во: 50.000

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