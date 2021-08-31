Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Цистерны ассенизаторской для Кировского филиала

    Поставка Цистерны ассенизаторской для Кировского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223875Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223875

    Наименование закупки

    Поставка Цистерны ассенизаторской для Кировского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 17:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 52-40-45 доб. 79023420007

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    lv.kuvshinova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Любовь Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Цистерны ассенизаторской для Кировского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223875Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Цистерны ассенизаторской для Кировского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, г.Киров, ул. Монтажников,1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка и разгрузка силами поставщика до адреса.Оплата 15 рабочих дней с даты поставки(для МСП)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цистерна ассенизаторская, вакуумная КО-503В 01.02.000 3.75(+/-0.1)м3"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить