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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиле Land Rover Р167ЕА150, Камаз О815АА777, Х158МЕ750

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиле Land Rover Р167ЕА150, Камаз О815АА777, Х158МЕ750

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223857Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223857

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиле Land Rover Р167ЕА150, Камаз О815АА777, Х158МЕ750

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 16:39

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиле Land Rover Р167ЕА150, Камаз О815АА777, Х158МЕ750

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223857Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиле Land Rover Р167ЕА150, Камаз О815АА777, Х158МЕ750

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная АКБ 12В EFB 6 ст 100.0 VL 12В 100А.Ч 860А обратная конус 352х175х190ММ 412300-3703020-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Труба обогрева платформы 43118-1203048-38 Камаз"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Клапан вентиляции картерных газов LR003380"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Свечи зажигания LR005253 LAND ROVER"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Труба выхлопная глушителя правая КАМАЗ-4326 4326-1203013-41"

    Кол-во: 1.000

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