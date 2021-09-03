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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223854Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223854

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 16:42

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    АНКЕТА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вохмянина Алевтина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223854Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобиля

    Начальная цена

    14 080,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, В соответствии с условиями проекта договора, в границах г. ОмскаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по техническому обслуживанию автомобиля"

    Кол-во: 1.000

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