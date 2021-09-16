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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторов для нужд филиала "Экогаз ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Поставка аккумуляторов для нужд филиала "Экогаз ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 23:0016.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223845Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223845

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторов для нужд филиала "Экогаз ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 16:56

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭТП_ГПБ_5.docx

    ТЗ_аккумулятор.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219111 доб. 1

    Факс

    +375 17 285633 доб. 2

    Адрес электронной почты

    gazcomplect@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Максименко Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Районы Архангельской области/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аккумуляторов для нужд филиала "Экогаз ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.09.2021 23:00 GMT +316.09.2021 23:0016.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223845Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторов для нужд филиала "Экогаз ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Начальная цена

    88 039,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Районы Архангельской области/, Республика Беларусь, Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная GPL12-65 12В 65А.Ч"

    Кол-во: 9.000

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