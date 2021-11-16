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    Главная / Торги / Поставка медикаментов для Екатеринбургского филиала

    Поставка медикаментов для Екатеринбургского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.11.2021 15:0016.11.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223840Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223840

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов для Екатеринбургского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 16:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 3467 96-11-48

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    marker-yuya@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маркер Юрий Яковлевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медикаментов для Екатеринбургского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.11.2021 15:00 GMT +316.11.2021 15:0016.11.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223840Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов для Екатеринбургского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, рп Верхнее Дуброво, ул.Полевая, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 45 кал. дней. Для субъектов МСП - 15 раб. дн.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Препарат лекарственный Раствор аммиака аммиак 10% 40мл"

    Кол-во: 88.000

    "Позиция 2"

    "Препарат лекарственный Анальгин таблетки 10шт"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 3"

    "Аптечка первой помощи ФЭСТ для работников 220x220x80мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Аптечка первой помощи перечень №1 Предприятие ФЭСТ 1259 до 7 человек"

    Кол-во: 88.000

    "Позиция 5"

    "Аптечка первой помощи Предприятие ФЭСТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Препарат лекарственный Ацетилсалициловая кислота таблетки 20шт"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 7"

    "Бинт нестерильный 5м 5см"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 8"

    "Бинт нестерильный 5м 10см"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 9"

    "Бинт нестерильный 7м 14см"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Бинт стерильный 7м 7см"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 11"

    "Бинт стерильный 5м 10см"

    Кол-во: 81.000

    "Позиция 12"

    "Бинт стерильный 7м 14см"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 13"

    "Препарат лекарственный Настойка валерианы"

    Кол-во: 88.000

    "Позиция 14"

    "Препарат лекарственный Фармстандарт Валидол раствор левоментола в ментил изовалерате 60мг таблетки 10шт"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 15"

    "Вата гигиеническая 50г"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 16"

    "Лейкопластырь бактерицидный ВЕРОФАРМ 2.3x7.2см"

    Кол-во: 545.000

    "Позиция 17"

    "Лейкопластырь бактерицидный 6x10см"

    Кол-во: 238.000

    "Позиция 18"

    "Лейкопластырь бактерицидный ВЕРОФАРМ 3x500см"

    Кол-во: 173.000

    "Позиция 19"

    "Жгут кровоостанавливающий Эсмарха"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 20"

    "Препарат лекарственный Йод раствор спиртовой"

    Кол-во: 77.000

    "Позиция 21"

    "Препарат лекарственный Нитроглицерин капсулы 40шт"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 22"

    "Пакет перевязочный медицинский стерильный для оказания медицинской помощи"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 23"

    "Пакет гипотермический Снежок"

    Кол-во: 62.000

    "Позиция 24"

    "Препарат лекарственный Перекись водорода 3% флакон"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 25"

    "Салфетки медицинские стерильные 160x140мм"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 26"

    "Препарат лекарственный Уголь активированный таблетки 10шт"

    Кол-во: 61.000

    "Позиция 27"

    "Салфетки медицинские антисептическая для обработки мелких ран, ссадин, порезов 130x180мм (100 шт)"

    Кол-во: 104.000

    "Позиция 28"

    "Препарат лекарственный Цитрамон П таблетки 10шт"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Мундштук дыхательный рот-устройство-рот для проведения искусственного дыхания пластик"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Перчатки медицинские, смотровые Benovy S"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 31"

    "Стакан мерный 30мл"

    Кол-во: 20.000

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