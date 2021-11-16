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Наименование закупки
Поставка медикаментов для Екатеринбургского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 16:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 3467 96-11-48
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
marker-yuya@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маркер Юрий Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медикаментов для Екатеринбургского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.11.2021 15:00 GMT +316.11.2021 15:0016.11.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223840Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов для Екатеринбургского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, рп Верхнее Дуброво, ул.Полевая, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата в течение 45 кал. дней. Для субъектов МСП - 15 раб. дн.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 88.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 88.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 52.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 81.000
Кол-во: 52.000
Кол-во: 88.000
Кол-во: 64.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 545.000
Кол-во: 238.000
Кол-во: 173.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 77.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 62.000
Кол-во: 85.000
Кол-во: 96.000
Кол-во: 61.000
Кол-во: 104.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 20.000
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