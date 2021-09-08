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    Главная / Торги / Поставка пандуса рулонного ТУБУС-137 для Красноярского филиала

    Поставка пандуса рулонного ТУБУС-137 для Красноярского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223832Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223832

    Наименование закупки

    Поставка пандуса рулонного ТУБУС-137 для Красноярского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 15:44

    Документация процедуры

    АНКЕТА.docx

    Проект_договора_поставка_пандуса.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ванюхина Юлия Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пандуса рулонного ТУБУС-137 для Красноярского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.09.2021 09:00 GMT +308.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223832Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пандуса рулонного ТУБУС-137 для Красноярского филиала

    Начальная цена

    49 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 134Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пандус рулонный ТУБУС-137"

    Кол-во: 1.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Самарская область
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