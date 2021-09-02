www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Проведение промо-акции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 15:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б
Контактный телефон
+7 831 422-18-11
Факс
Адрес электронной почты
Elizaveta.Pudovkina@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пудовкина Елизавета Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение промо-акции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 08:30 GMT +302.09.2021 08:3002.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223822Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение промо-акции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижний НовгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 30 дней после оказания услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б
Кол-во: 1.000
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