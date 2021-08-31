Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Валик малярный, спирт, ключ дверной для Калининграда, ЗнП 2650

    Валик малярный, спирт, ключ дверной для Калининграда, ЗнП 2650

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223819Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223819

    Наименование закупки

    Валик малярный, спирт, ключ дверной для Калининграда, ЗнП 2650

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 15:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8182) 65-52-01

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    NADEZHDA.KARANINA@NW.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Каранина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Валик малярный, спирт, ключ дверной для Калининграда, ЗнП 2650

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223819Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Валик малярный, спирт, ключ дверной для Калининграда, ЗнП 2650

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, Калининград, Багратиона ул, д. 111Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100%, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Раствор антисептический спирт этиловый ректификованный 97град"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Валик малярный 90мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Ключ дверной многофункциональный, универсальный КЭШ-10 шкаф электрический"

    Кол-во: 3.000

    Позвонить