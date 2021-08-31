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Наименование закупки
Валик малярный, спирт, ключ дверной для Калининграда, ЗнП 2650
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 15:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8182) 65-52-01
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
NADEZHDA.KARANINA@NW.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Каранина Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Валик малярный, спирт, ключ дверной для Калининграда, ЗнП 2650
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223819Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Валик малярный, спирт, ключ дверной для Калининграда, ЗнП 2650
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, Калининград, Багратиона ул, д. 111Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 100%, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
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