Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка и установка световых вывесок

    Поставка и установка световых вывесок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223818Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223818

    Наименование закупки

    Поставка и установка световых вывесок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 15:20

    Документация процедуры

    КИМ___проект_договора_Утв_поставка_установка_МТР_.docx

    Макет_Витязь_Лечебный_корпус_1.jpg

    Макет_Витязь_Лечебный_корпус_2.jpg

    Техническое_задание___уточненное_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-61-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.v.radchenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Радченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка и установка световых вывесок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223818Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка световых вывесок

    Начальная цена

    391 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу по договору) для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Цена договора является твердой и включает в себя компенсацию издержек Поставщика, погрузку, разгрузку, стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы и иные затраты Поставщика. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика. Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 30 календарных дней в период действия настоящего договора. Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2021 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вывеска ЛДЦ 1 световые буквы и логотип алюминиевый композит/металлический корпус/металлокаркас из профильной трубы 2000ММ светодиодные линзованные модули ELF, блоки питания IP67"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Вывеска ЛДЦ 2 световые буквы металлический корпус на алюминиевых направляющих 2000х1500ММ светодиодные линзованные модули ELF, блоки питания IP67"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Короб световой круглый Логотип ЛДЦ 1 2000ММ Plexiglas молочный 3ММ с аппликацией пленкой Oracal/ПВХ светодиодные линзованные модули ELF, блоки питания IP67"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Короб световой ЛДЦ 2 перечень услуг 2000х1500ММ Plexiglas молочный 3ММ с аппликацией пленкой Oracal/алюминиевый композит 3ММ/алюминиевый профиль 100ММ светодиодные линзованные модули ELF, блоки питания IP67"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264228
    Поставка крепежных изделий
    Поставка крепежных изделий
    264228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264705
    Поставка информационных стендов, плакатов, табличек, знаков (УСЛ 022)
    Поставка информационных стендов, плакатов, табличек, знаков (УСЛ 022)
    264705
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 263947
    Поставка швейных товаров
    Поставка швейных товаров
    263947
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 260351
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных материалов
    Поставка дверной автоматики, дверных комплектующих, механизмов для дверей и прочих расходных...
    260351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77438
    Урны, контейнеры для мусора ( Нептун,52)
    Урны, контейнеры для мусора ( Нептун,52)
    77438
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    170 187
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 79064
    раздаточный материал 44 ФЗ (смена 17.12-22.12)
    раздаточный материал 44 ФЗ (смена 17.12-22.12)
    79064
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    4 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 79101
    Закупка стойки и телевизора для оснащения конференц-зала для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"
    Закупка стойки и телевизора для оснащения конференц-зала для нужд Администрации ООО "Газпром...
    79101
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    236 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 80657
    Поставка регулярной противоточной насадки абсорбера для нужд ООО "Сибметахим"
    Поставка регулярной противоточной насадки абсорбера для нужд ООО "Сибметахим"
    80657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    499 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить