Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запчастей для гидравлической системы литьевых комплексов для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Поставка запчастей для гидравлической системы литьевых комплексов для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223815Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223815

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для гидравлической системы литьевых комплексов для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 16:45

    Документация процедуры

    Тех._зад._гидр._2.docx

    Документация_для_проверки_благонадежности_Поставщика.docx

    Документы_к_ценовому_запросу__2_.docx

    Приложение_1_Анкета.docx

    Приложение_2_Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Проект_договора_Запчасти_гидравлической_системы_литьевых_комплексов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Газпром бытовые системы»
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Юридический адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврушин Владимир Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей для гидравлической системы литьевых комплексов для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223815Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для гидравлической системы литьевых комплексов для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Начальная цена

    493 196,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Владимирская область, 601630,Владимирская обл., Александровский р-н., пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара, производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 45 календарных дней с момента поступления Товара на склад Покупателя. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до терминала транспортной компании в г. Сергиев-Посад. Срок поставки – 10-16 рабочих недель с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром бытовые системы"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Адрес местонахождения

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Распределитель DR 10-4-4X к установке по литью цветных металлов под давлением"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Распределитель DB 10-1-5X к установке по литью цветных металлов под давлением"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Распределитель 2FRM 10-3X к установке по литью цветных металлов под давлением"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Распределитель DBDS10G16 к установке по литью цветных металлов под давлением"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Распределитель 4WE 6 J6X к установке по литью цветных металлов под давлением"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Элемент очистки 0060d020 к установке по литью цветных металлов под давлением"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Элемент очистки 0060r025 к установке по литью цветных металлов под давлением"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Элемент очистки mdfbh/hc60l к установке по литью цветных металлов под давлением"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Элемент очистки GO1068 к установке по литью цветных металлов под давлением"

    Кол-во: 6.000

    Позвонить