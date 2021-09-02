Поставка запчастей для гидравлической системы литьевых комплексов для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

На оформлении заказа

Дата предоставления ответа на запрос

Поставка запчастей для гидравлической системы литьевых комплексов для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»

Цена договора и требования к обеспечению

Оплата Товара, производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 45 календарных дней с момента поступления Товара на склад Покупателя. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до терминала транспортной компании в г. Сергиев-Посад. Срок поставки – 10-16 рабочих недель с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.

Условия оплаты и доставки

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Распределитель DR 10-4-4X к установке по литью цветных металлов под давлением" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Распределитель DB 10-1-5X к установке по литью цветных металлов под давлением" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Распределитель 2FRM 10-3X к установке по литью цветных металлов под давлением" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Распределитель DBDS10G16 к установке по литью цветных металлов под давлением" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Распределитель 4WE 6 J6X к установке по литью цветных металлов под давлением" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Элемент очистки 0060d020 к установке по литью цветных металлов под давлением" Кол-во: 10.000

"Позиция 7" "Элемент очистки 0060r025 к установке по литью цветных металлов под давлением" Кол-во: 6.000

"Позиция 8" "Элемент очистки mdfbh/hc60l к установке по литью цветных металлов под давлением" Кол-во: 1.000