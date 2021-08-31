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    Главная / Торги / Флэш-карта microSDXC Netac NT02P500PRO-128G-R UHS-I U3 128Гбайт

    Флэш-карта microSDXC Netac NT02P500PRO-128G-R UHS-I U3 128Гбайт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223810Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223810

    Наименование закупки

    Флэш-карта microSDXC Netac NT02P500PRO-128G-R UHS-I U3 128Гбайт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 14:57

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика._Договор___002_.docx

    Характеристики.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 918 833-22-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Zyubina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зюбина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Флэш-карта microSDXC Netac NT02P500PRO-128G-R UHS-I U3 128Гбайт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 14:00 GMT +331.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223810Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Флэш-карта microSDXC Netac NT02P500PRO-128G-R UHS-I U3 128Гбайт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, Ростовская область, Аксайский р-н, пос. Темерницкий, ул. Спортивная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки Поставка в течение 10 рабочих дней, работать по ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флэш-карта microSDXC Netac NT02P500PRO-128G-R UHS-I U3 128Гбайт"

    Кол-во: 50.000

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