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    Главная / Торги / Монтаж монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Монтаж монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223805Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223805

    Наименование закупки

    Монтаж монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 14:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Юридический адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Почтовый адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Контактный телефон

    +7 812 600-90-21

    Факс

    +7 812 334-70-29

    Адрес электронной почты

    Y.Gagarinskiy@gpia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гагаринский Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Монтаж монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223805Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Аптекарская набережная, 20А, БЦ "Авеню", офис ООО "Газпром социнвест"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней с даты выполнения и предоставления отчетных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Адрес местонахождения

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual"

    Кол-во: 1.000

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