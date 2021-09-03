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    Главная / Торги / Поставка шин Bridgestone (Бриджстоун) Alenza 001 235/50 R18 97V

    Поставка шин Bridgestone (Бриджстоун) Alenza 001 235/50 R18 97V

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223794Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223794

    Наименование закупки

    Поставка шин Bridgestone (Бриджстоун) Alenza 001 235/50 R18 97V

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 14:57

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставка_шин.docx

    Анкета.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козина Галина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шин Bridgestone (Бриджстоун) Alenza 001 235/50 R18 97V

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 09:30 GMT +303.09.2021 09:3003.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223794Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин Bridgestone (Бриджстоун) Alenza 001 235/50 R18 97V

    Начальная цена

    49 650,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 1-2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина Bridgestone (Бриджстоун) Alenza 001 235/50 R18 97V"

    Кол-во: 4.000

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