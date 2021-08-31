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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ для Калининградского филиала ПАО "Ростелеком"

    Поставка ТМЦ для Калининградского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223791Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223791

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ для Калининградского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 14:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8152) 532739

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    E.Rumyantseva@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Румянцева Эльвира Алимджановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ для Калининградского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223791Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ для Калининградского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, г. Калининград, Багратиона, 111Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 7 календарных дней от даты поставки, документооборот по ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бокс модульный КМПн 1/2 для наружной установки 125x44x58мм 2 модуля полистирол IP30"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Вентилятор Tidar 120x120x38мм"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Термостат DKC R5THR2 0...60°C"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Термостат DKC R5THV2 0...60°C"

    Кол-во: 3.000

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