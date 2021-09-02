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    Главная / Торги / Поставка электрических котлов и материалов для отопления для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Поставка электрических котлов и материалов для отопления для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223784Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223784

    Наименование закупки

    Поставка электрических котлов и материалов для отопления для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 14:15

    Документация процедуры

    Описание_товара.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрических котлов и материалов для отопления для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223784Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрических котлов и материалов для отопления для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 20 календарных дней со дня направления письменной заявки, оплата - в течение 30 календарных дней со дня поставки товара, обязательно приложение КП (счета) согласно комментариям заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта разъемная Американка 50ММх1 1/2" ВР РосТурПласт"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Угольник 90° PPR 50ММ ВР/ВР PN25 RTP"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Тройник переходной 50х20х50ММ ПК Контур"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Футорка 1/2"х1/4" AISI 304"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Воздухоотводчик 1/2" резьба наружная автоматический латунный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Муфта переходная PPR-C 40х32ММ пайка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Группа безопасности Valtec VT.460.0.0 1""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Муфта комбинированная PP 32ММх1/2" ВР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Крестовина ProAqua PPR-C 32ММ под сварку белый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Угольник 90° PP 32ММ ГОСТ 32415-2013"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 11"

    "Муфта комбинированная PPR 32ММх1" НР белый RTP"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Расширительный бак Evan HIT-24 G 3/4" 24Л 1.5/5БАР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Кран шаровый запорный DN10 PN320 полнопроходной штуцерно-ниппельный трехходовой Г-образный (угол поворота пробки 90) ручное управление сталь 20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Муфта комбинированная 32ММх1" ВР"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Котел электрический отопительный Zota Lux 9 9КВТ 220/380В 0.6МЕГАПА 90М2 G1.1/4 730х290х165ММ 19КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Тройник переходной PP 32х20х32ММ ГОСТ 32415-2013"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Тройник комбинированный PPR 32х1/2"х32ММ НР-под сварку Tebo"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 18"

    "Манометр радиальный ТМ-510Р.00 1.5 0-1МПА G1/2 100ММ IP40 +150ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Переходник никелированный для перехода с трубы одного диаметра на другой Valtec VTr 592.N.0504 3/4"х1/2" ВР/НР"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Насос циркуляционный Wilo Star-RS25/6 G1 1/2 180ММ 3.8М3/Ч 6М 230В -10...+110ГРАД ЦЕЛЬС 10БАР класс F IP44 180х104х130ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Фильтр сетчатый латунь муфтовый DN15 1.6МЕГАПА +150ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой прямой полнопроходной 1/2" PN4 латунь никелированная ручной (бабочка красная) ГГ Valtec VT.217.N.04 ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Штуцер с накидной гайкой PPR-C 20х1/2""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Штуцер Valtec 650N0416 латунь ёлочка 16ММ 1/2ДЮЙМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Сверло по металлу ступенчатое, 14 ступеней 6ММ Stayer 4-39ММ 113ММ трехопорный хвостовик класс А 29660-4-39-14 Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Труба полипропиленовая RTP PPR белый 32ММ 5.4ММ 4000ММ PN20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Труба полиэтиленовая раструбная ПНД 50ММх2М ГОСТ 22689.2-89"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Муфта комбинированная PPR 32ММх1" НР белый RTP"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 29"

    "Муфта переходная PPR 50х25ММ ВР/ВР белый RTP"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 30"

    "Термоманометр ТМТБ-3-1-Р-1-(0+120)-1.6МПа-G1/2-2.5 0-1.6МПа 0...+120ГРАД ЦЕЛЬС G1/2ДЮЙМ 2.5 46ММ ТУ 4212-001-4719015564-2008 ЗАО "Росма""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Фитинг Удлинитель Valtec латунь СW617N 4МПА НР-ВР 1/2"х15ММ гальванопокрытие из никеля VTr.197.N.0415"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Скорлупа теплоизоляционная ППУ 89х50ММ ООО Полимеризоляция Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 33"

    "Скорлупа теплоизоляционная ППУ для изоляции трубопроводов различного назначения 89х40ММ ОАО "РИАТ""

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 34"

    "Клей монтажный жидкие гвозди Makroflex Bio Line MF190 акриловый белый 400Г тов-148220"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 35"

    "Хомут-стяжка кабельный СКС 7.9х400ММ сталь нержавеющая"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 36"

    "Клей-герметик анаэробный Сантехмастер для герметизации резьбовых разборных соединений 60Г синий"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Лента ФУМ 0.1х12ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 38"

    "Фитинг Адаптер с внутренней резьбой CAF-12M-8R 12ММ 1/2" BSPT нержавеющая сталь -196...+696ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

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