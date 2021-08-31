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    Главная / Торги / Закупка строительных материалов для Сахалинского филиала с доставкой не более 5 дней.

    Закупка строительных материалов для Сахалинского филиала с доставкой не более 5 дней.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223781Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223781

    Наименование закупки

    Закупка строительных материалов для Сахалинского филиала с доставкой не более 5 дней.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 15:22

    Документация процедуры

    _ШАБЛОН__Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    ЗнП_1147_Сахалин.xlsx____ТЗ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    (423)2208500

    Факс

    Адрес электронной почты

    nikiforova.natalya@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никифорова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка строительных материалов для Сахалинского филиала с доставкой не более 5 дней.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223781Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительных материалов для Сахалинского филиала с доставкой не более 5 дней.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира 2/5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с типовыми условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ванночка малярная 270x290мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кордщетка чашеобразная D75 x 6мм металл"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Валик малярный 190мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кисть малярная 70мм плоская"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Круг абразивный лепестковый, торцевой 125мм 22мм P40"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Диск отрезной по металлу 115мм 2мм 23мм"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 7"

    "Растворитель уайт-спирит С4-155/200 1л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Растворитель уайт-спирит С4-155/200 1л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 Эксперт красная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине черная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 Эксперт серая"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 12"

    "Эмаль грунт-эмаль КОРРОЕД по ржавчине белый"

    Кол-во: 3.000

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