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Наименование закупки
Закупка строительных материалов для Сахалинского филиала с доставкой не более 5 дней.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 15:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
(423)2208500
Факс
Адрес электронной почты
nikiforova.natalya@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никифорова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка строительных материалов для Сахалинского филиала с доставкой не более 5 дней.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223781Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка строительных материалов для Сахалинского филиала с доставкой не более 5 дней.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира 2/5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с типовыми условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
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