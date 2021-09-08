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    Главная / Торги / Поставка МТР для капитального ремонта двигателя ЯМЗ 238 М2-45 (ПрЭР)

    Поставка МТР для капитального ремонта двигателя ЯМЗ 238 М2-45 (ПрЭР)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223777Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    223777

    Наименование закупки

    Поставка МТР для капитального ремонта двигателя ЯМЗ 238 М2-45 (ПрЭР)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 06:07

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 34-16-44

    Адрес электронной почты

    Kravchenko.NNi@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Наталия Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для капитального ремонта двигателя ЯМЗ 238 М2-45 (ПрЭР)

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223777Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223777Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка МТР для капитального ремонта двигателя ЯМЗ 238 М2-45 (ПрЭР)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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