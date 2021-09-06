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    Главная / Торги / Поставка комплектов подшипников FAG HcS7013-E-T-p4s-UL и FAG HcS7012-E-T-p4s-UL по две штуки каждого наименования

    Поставка комплектов подшипников FAG HcS7013-E-T-p4s-UL и FAG HcS7012-E-T-p4s-UL по две штуки каждого наименования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223776Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223776

    Наименование закупки

    Поставка комплектов подшипников FAG HcS7013-E-T-p4s-UL и FAG HcS7012-E-T-p4s-UL по две штуки каждого наименования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 15:17

    Документация процедуры

    Техническое_задание0001.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 49232 9-52-67

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    kba.electro@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбаков Дмитрий Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов подшипников FAG HcS7013-E-T-p4s-UL и FAG HcS7012-E-T-p4s-UL по две штуки каждого наименования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223776Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов подшипников FAG HcS7013-E-T-p4s-UL и FAG HcS7012-E-T-p4s-UL по две штуки каждого наименования

    Начальная цена

    179 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Владимирская область, г. Ковров ул. Социалистическая д.22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней со дня подписания товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект подшипников FAG HcS7013-E-T-p4s-UL"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Комплект подшипников FAG HcS7012-E-T-p4s-UL"

    Кол-во: 2.000

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