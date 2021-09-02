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    Главная / Торги / энергосберегающие лампы и лампы накаливания

    энергосберегающие лампы и лампы накаливания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223772Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223772

    Наименование закупки

    энергосберегающие лампы и лампы накаливания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 14:03

    Документация процедуры

    Форма_запроса_на_ЭТП_ГПБ_лампы_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Энергосберегающие лампы и лампы накаливания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223772Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Энергосберегающие лампы и лампы накаливания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа энергосберегающая компактная люминесцентная NCL-SH-105-840-Е27  105Вт Е27"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 2"

    "лампа PHILIPS 94 081 NCL-6U-105-840-E40"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 3"

    "Лампа энергосберегающая 150Вт  КЛЛ-6U-150Вт-6500К-Е40 световой поток 9000 или эквивалент"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Лампа энергосберегающая Е27 20 Вт"

    Кол-во: 330.000

    "Позиция 5"

    "лампа 39Вт F39T5"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Лампа накаливания 60Вт 220В Е27"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Лампа накаливания 100Вт 220В Е27"

    Кол-во: 50.000

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