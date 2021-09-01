Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара производится Покупателем на условиях 100% предоплаты по счету, выставленному Поставщиком. Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары, за исключением стоимости доставки до склада Покупателя (транспортные расходы). Поставщик является Производителем Товара и ведет отчетность перед ФСРАР