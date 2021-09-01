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    Главная / Торги / Поставка спирта этилового

    Поставка спирта этилового

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 22:0001.09.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223757Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223757

    Наименование закупки

    Поставка спирта этилового

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 16:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55023

    Факс

    Адрес электронной почты

    ShirokoshtanovaEO@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Широкоштанова Елена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спирта этилового

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 22:00 GMT +301.09.2021 22:0001.09.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223757Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спирта этилового

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, ул. Индустриальная, 47, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО - ЮГРА, 628407, РФРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится Покупателем на условиях 100% предоплаты по счету, выставленному Поставщиком. Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары, за исключением стоимости доставки до склада Покупателя (транспортные расходы). Поставщик является Производителем Товара и ведет отчетность перед ФСРАР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный ГОСТ Р 55878-2013 ООО "КИБИХ" Россия"

    Кол-во: 56.000

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