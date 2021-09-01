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Наименование закупки
Поставка спирта этилового
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 16:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
7-3462-55023
Факс
Адрес электронной почты
ShirokoshtanovaEO@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Широкоштанова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спирта этилового
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 22:00 GMT +301.09.2021 22:0001.09.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223757Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спирта этилового
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, ул. Индустриальная, 47, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО - ЮГРА, 628407, РФРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится Покупателем на условиях 100% предоплаты по счету, выставленному Поставщиком. Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары, за исключением стоимости доставки до склада Покупателя (транспортные расходы). Поставщик является Производителем Товара и ведет отчетность перед ФСРАР
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 56.000
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