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    Главная / Торги / ТМЦ для хоз. нужд ФНПО (1848)

    ТМЦ для хоз. нужд ФНПО (1848)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223756Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223756

    Наименование закупки

    ТМЦ для хоз. нужд ФНПО (1848)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 14:50

    Документация процедуры

    Филиал_в_Новгородской_и_Псковской_областях.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8162) 730972

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    A.P.Baranova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранова Анна Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТМЦ для хоз. нужд ФНПО (1848)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223756Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТМЦ для хоз. нужд ФНПО (1848)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Подберезье, ул. Связистов, д. 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до адреса (стоимость доставки просьба включить в стоимость), расчет после поставки в течение 14 календарных дней. Электронный документооборот

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска офисная магнитно-маркерная Attache алюминий лаковое покрытие 90x120СМ 107968 1-элементная с полочкой для маркеров"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Вентилятор напольный POLARIS PSF 1140 белый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Чайник Redmond RK-G178"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Контейнер BranQ Unibox на роликах с крышкой 616x405x202 мм 30 литров"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Дозатор для антисептика Halsa SL2509 сенсорный пластиковый 1л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Средство для посудомоечных машин таблетки Finish Powerball All in 1 Max 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Клейкая лента упаковочная Unibob 600 48мм x 198м 45мкм прозрачная"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 8"

    "Сумка хозяйственная sima-land разноцветный ПВХ 60x13x60см"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Комплект картриджей для фильтра Аквафор K1-03-02-07"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Унитаз-компакт GESSO Home de luxe W103 с горизонтальным выпуском с сиденьем дюропласт"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Сиденье для унитаза JIKA Lyra дюропласт"

    Кол-во: 10.000

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