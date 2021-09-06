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Наименование закупки
ТМЦ для хоз. нужд ФНПО (1848)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 14:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8162) 730972
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
A.P.Baranova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баранова Анна Павловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТМЦ для хоз. нужд ФНПО (1848)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223756Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТМЦ для хоз. нужд ФНПО (1848)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новгородская область, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Подберезье, ул. Связистов, д. 1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка до адреса (стоимость доставки просьба включить в стоимость), расчет после поставки в течение 14 календарных дней. Электронный документооборот
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
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