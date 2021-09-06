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    Главная / Торги / Поставка новогодних подарков (детских)

    Поставка новогодних подарков (детских)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223750Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223750

    Наименование закупки

    Поставка новогодних подарков (детских)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 13:34

    Документация процедуры

    Описание_технические_характеристики.docx

    ТЗ_на_поставку_группы_товаров.docx

    1___ТФ_договора_на_поставку_товаров_БЕЗ_ДО_ЗК_06.01_01.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-25-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    Daria.Alekseykina@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексейкина Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка новогодних подарков (детских)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.09.2021 09:00 GMT +306.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223750Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка новогодних подарков (детских)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, территория АО «Международный аэропорт «Внуково» (Заводское шоссе д.9 стр.1)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ–12. Срок оплаты указывается не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства;

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подарок новогодний (детский)"

    Кол-во: 1200.000

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