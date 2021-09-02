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    Главная / Торги / ЗнП2636 Калининградский филиал.Аккумулятор для источника бесперебойного питания WBR Batterien GmbH TPL121800 12В 180А·ч под болт M6

    ЗнП2636 Калининградский филиал.Аккумулятор для источника бесперебойного питания WBR Batterien GmbH TPL121800 12В 180А·ч под болт M6

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223749Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223749

    Наименование закупки

    ЗнП2636 Калининградский филиал.Аккумулятор для источника бесперебойного питания WBR Batterien GmbH TPL121800 12В 180А·ч под болт M6

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 13:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8162) 731530

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Igor.Bulakhov@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булахов Игорь Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗнП2636 Калининградский филиал.Аккумулятор для источника бесперебойного питания WBR Batterien GmbH TPL121800 12В 180А·ч под болт M6

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223749Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗнП2636 Калининградский филиал.Аккумулятор для источника бесперебойного питания WBR Batterien GmbH TPL121800 12В 180А·ч под болт M6

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, г. Калининград, ул. Багратиона, 111Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка по счету, постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара, доставка силами поставщика. Обмен документами через ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор для источника бесперебойного питания WBR Batterien GmbH TPL121800 12В 180А·ч под болт M6"

    Кол-во: 15.000

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