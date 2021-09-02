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Наименование закупки
ЗнП2636 Калининградский филиал.Аккумулятор для источника бесперебойного питания WBR Batterien GmbH TPL121800 12В 180А·ч под болт M6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 13:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8162) 731530
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Igor.Bulakhov@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булахов Игорь Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗнП2636 Калининградский филиал.Аккумулятор для источника бесперебойного питания WBR Batterien GmbH TPL121800 12В 180А·ч под болт M6
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223749Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗнП2636 Калининградский филиал.Аккумулятор для источника бесперебойного питания WBR Batterien GmbH TPL121800 12В 180А·ч под болт M6
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, г. Калининград, ул. Багратиона, 111Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка по счету, постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара, доставка силами поставщика. Обмен документами через ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 15.000
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