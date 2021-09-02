Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка соков

    Поставка соков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223745Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223745

    Наименование закупки

    Поставка соков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 14:59

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 11:00 GMT +302.09.2021 11:0002.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223745Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соков

    Начальная цена

    999 966,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет с Поставщиком за поставленные Напитки Покупатель производит в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки Напитков и подписания Товарной накладной согласно каждой Заявке. Оплата за поставленные Напитки производится в безналичной форме на основании счета Поставщика путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сок Вико в ассортименте 1Л тетрапак ООО "Южная Соковая Компания" Россия"

    Кол-во: 9174.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Ценовой запрос № 76958
    чай,кофе,лимонад и сок.
    чай,кофе,лимонад и сок.
    76958
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    86 185
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить