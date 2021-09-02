Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчет с Поставщиком за поставленные Напитки Покупатель производит в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки Напитков и подписания Товарной накладной согласно каждой Заявке. Оплата за поставленные Напитки производится в безналичной форме на основании счета Поставщика путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.