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    Главная / Торги / СТАКАН МЕДИЦИНСКИЙ СТС — «МЕДИКОН», D 76×100 БЕЗ КРЫШКИ (V=0,35Л)"

    СТАКАН МЕДИЦИНСКИЙ СТС — «МЕДИКОН», D 76×100 БЕЗ КРЫШКИ (V=0,35Л)"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 00:0002.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223741Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223741

    Наименование закупки

    СТАКАН МЕДИЦИНСКИЙ СТС — «МЕДИКОН», D 76×100 БЕЗ КРЫШКИ (V=0,35Л)"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 12:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    monev@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теплицкая Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СТАКАН МЕДИЦИНСКИЙ СТС — «МЕДИКОН», D 76×100 БЕЗ КРЫШКИ (V=0,35Л)"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 00:00 GMT +302.09.2021 00:0002.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223741Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СТАКАН МЕДИЦИНСКИЙ СТС — «МЕДИКОН», D 76×100 БЕЗ КРЫШКИ (V=0,35Л)"

    Начальная цена

    22 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кружка цилиндрическая 300МЛ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 30.000

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