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    Главная / Торги / 01105-2021-1375 Строительные материалы

    01105-2021-1375 Строительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223738Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223738

    Наименование закупки

    01105-2021-1375 Строительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 12:17

    Документация процедуры

    Липецк__реквизиты.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01105-2021-1375 Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 14:00 GMT +331.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223738Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01105-2021-1375 Строительные материалы

    Начальная цена

    209 976,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Воронежская область, г.Воронеж, ул.Волгоградская д.46Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты подписания последней накладной сторонами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дверь деревянная глухая, ламинированная 800x2000мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Коробка дверная древесина 2000x800мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Доска ель обрезная 25x150x3000мм"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 4"

    "Доска древесина хвойных пород обрезная 40x100x6000мм"

    Кол-во: 2.600

    "Позиция 5"

    "Доска древесина хвойных пород обрезная 50x100x2000мм"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 6"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 для внутренних и наружных работ красно-коричневая"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 7"

    "Эмаль пентафталевая Краски КВИЛ ПФ-115 для внутренних и наружных работ синяя"

    Кол-во: 17.500

    "Позиция 8"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 для внутренних и наружных работ зеленая"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 9"

    "Материал теплоизоляционный вата минеральная рулон URSA GEO М-11 2x10000x1200x50мм s50мм"

    Кол-во: 64.800

    "Позиция 10"

    "Пена монтажная профессиональная TYTAN PROFESSIONAL 65 UNI 750мл"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 11"

    "Дверь металлическая 900x2000мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Лист неметаллический сотовый 2100x6000мм 6мм поликарбонат"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Линолеум Tarkett Фаворит Поэма 4 3м 3.3мм"

    Кол-во: 74.000

    "Позиция 14"

    "Клей жидкое стекло Оптимист КС K503 для напольных покрытий 5кг ведро"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 15"

    "Материал гидроизоляционный ТехноНИКОЛЬ Стеклогидроизол ТКП-3.5 для верхнего гидроизоляционного слоя плоских кровель 10м2"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 16"

    "Краска фасадная Tikkurila водоэмульсионная белая"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 17"

    "Цемент М-500 0% 42.5кПа"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 18"

    "Материал кровельный шифер плоский асбестоцемент 1750x1200x8мм"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 19"

    "Стекло оконное 4мм"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 20"

    "Штукатурка AMF Rotband"

    Кол-во: 480.000

    "Позиция 21"

    "Грунтовка глубокого проникновения ТЕКС Универсал для внутренних наружных работ"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 22"

    "Килограмм"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 23"

    "Профнастил С8 1200x2000мм"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 24"

    "Краска ТЕКС МА-15 для окраски деревянных поверхностей и металлических поверхностей 24ч серая"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 25"

    "Краска масляная МА-15 зеленая"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 26"

    "Материал кровельный шифер волновой 1750x1130x5.8мм"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 27"

    "Пена монтажная профессиональная 750мл"

    Кол-во: 28.000

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