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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
01105-2021-1375 Строительные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 12:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Контактный телефон
+7 980 725-11-01
Факс
Адрес электронной почты
andrey_lepekhin@center.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лепехин Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
01105-2021-1375 Строительные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 14:00 GMT +331.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223738Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
01105-2021-1375 Строительные материалы
Начальная цена
209 976,93
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Воронежская область, г.Воронеж, ул.Волгоградская д.46Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты подписания последней накладной сторонами
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.800
Кол-во: 2.600
Кол-во: 0.800
Кол-во: 39.000
Кол-во: 17.500
Кол-во: 14.000
Кол-во: 64.800
Кол-во: 37.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 74.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 480.000
Кол-во: 130.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 56.000
Кол-во: 28.000
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