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    Главная / Торги / Поставка коммуникационной техники для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка коммуникационной техники для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223734Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223734

    Наименование закупки

    Поставка коммуникационной техники для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 05:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 391 226-62-63

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    y.kazakova@vsvch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка коммуникационной техники для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.09.2021 11:00 GMT +307.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223734Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммуникационной техники для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    13 680,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, РФ, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязуется поставить Товар в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиотелефон TeXet TX-D7505A черный DECT/GAP АОН, Caller ID база, трубка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Сотовый телефон teXet TM 530R GSM 850/900/1800/1900 2 mini-SIM IPS 2.4ДЮЙМ 240х320 16 ГБ 32ГБ GPRS 3500 мАч 135х62х22.5ММ 171.5Г"

    Кол-во: 2.000

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