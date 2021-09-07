Поставка коммуникационной техники для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик обязуется поставить Товар в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.