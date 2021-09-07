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Наименование закупки
Поставка коммуникационной техники для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
31.08.2021 05:22
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 391 226-62-63
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
y.kazakova@vsvch.gazbez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казакова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммуникационной техники для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.09.2021 11:00 GMT +307.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223734Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммуникационной техники для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
13 680,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Красноярский край, РФ, 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставщик обязуется поставить Товар в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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