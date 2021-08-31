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    Главная / Торги / ЦЗ_01109-2021-3019_считыватель_Ж

    ЦЗ_01109-2021-3019_считыватель_Ж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223731Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223731

    Наименование закупки

    ЦЗ_01109-2021-3019_считыватель_Ж

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 15:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 925 845-70-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Zholudeva@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жолудева Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ_01109-2021-3019_считыватель_Ж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 14:00 GMT +331.08.2021 14:0031.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223731Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ_01109-2021-3019_считыватель_Ж

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 115201, 1-й Котляковский переулок, 1с1 МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % постоплата 5 р.д. с даты подписания документов поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Считыватель идентификаторов RFID RusGuard R-10 MF Wiegand (26...58), Touch Memory, RBus, RS-485, USB 5см Mifare ID, Ultralight, Classic, Plus, DesFire"

    Кол-во: 23.000

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