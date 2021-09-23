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    Главная / Торги / Приобретение и монтаж сплит систем

    Приобретение и монтаж сплит систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 13:0023.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223723Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223723

    Наименование закупки

    Приобретение и монтаж сплит систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 12:19

    Документация процедуры

    ПАСПОРТ_ПРЕДПРИЯТИЯ_с_16.12.2020.pdf

    Проект_договора_на_поставку_ТМЦ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 498 657-93-37

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    tislenko@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тисленко Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение и монтаж сплит систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2021 13:00 GMT +323.09.2021 13:0023.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223723Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение и монтаж сплит систем

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона, 6-я линия, стр.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    50% предоплата, 50%-в течении 10 рабочих дней после получения и монтажа оборудования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система настенного типа Mitsubishi Heavy SRK20HG-S / SRC20HG-S охлаждение/обогрев/автоматический режим 2.07КВТ 2.22КВТ 268х790х199ММ 540х780х290ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Сплит-система настенного типа Mitsubishi Heavy SRK25ZMP-SJ / SRC25ZMP-SJ 2.5КВТ 3.2КВТ 0.71ВТ 0.86ВТ 790x268x224ММ 780x540x290ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ- MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE 3.5КВТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Блок наружный сплит-системы настенный Mitsubishi Electric MU-GF50VA 220/240В 52ДБ 4.85КВТ 1086М3/Ч 800x285x550ММ 38КГ 50М2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Блок внутренний сплит-системы настенный Mitsubishi Electric MS-GF50VA 220/240В 34 дБ 1.48КВТ 1086М3/Ч 1100х238х325ММ 16КГ 50М2"

    Кол-во: 1.000

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