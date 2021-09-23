www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Приобретение и монтаж сплит систем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 12:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 498 657-93-37
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
tislenko@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тисленко Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение и монтаж сплит систем
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.09.2021 13:00 GMT +323.09.2021 13:0023.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223723Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение и монтаж сплит систем
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Промзона, 6-я линия, стр.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
50% предоплата, 50%-в течении 10 рабочих дней после получения и монтажа оборудования.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.