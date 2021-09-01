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    Главная / Торги / ЗНП 2650 Калининград

    ЗНП 2650 Калининград

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223718Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223718

    Наименование закупки

    ЗНП 2650 Калининград

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 11:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (4012) 550995

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Varlamova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варламова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗНП 2650 Калининград

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223718Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗНП 2650 Калининград

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, Калининград ул.Багратиона д 111Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту поставки 7 дней ,ОБЯЗАТЕЛЬНО подписание документов в ЭДО, Стоимость ТМЦ + поставка принимается фиксированной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок навесной ЧАЗ ВС2-4А-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Замок навесной Apecs PD-03-60"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр пылесоса мешок Karcher 2.863-006.0 для: пылесос MV 4 Premium MV 5 Premium MV 6 P Premium"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр пылесоса плоский складчатый Karcher wd4-wd6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Конденсатор Jamicon 1000мкФ 16В"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Диод защитный однонаправленный 1.5KE250A"

    Кол-во: 10.000

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