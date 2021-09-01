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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ЗНП 2650 Калининград
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 11:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(4012) 550995
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Svetlana.Varlamova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Варламова Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗНП 2650 Калининград
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223718Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗНП 2650 Калининград
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, Калининград ул.Багратиона д 111Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по факту поставки 7 дней ,ОБЯЗАТЕЛЬНО подписание документов в ЭДО, Стоимость ТМЦ + поставка принимается фиксированной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
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